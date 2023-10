A- A+

Fronteira República Dominicana intensifica militarização na fronteira com Haiti para reativar exportações As passagens fronteiriças serão abertas nesta quarta-feira, 11 de outubro

A República Dominicana anunciou, nesta segunda-feira (9), a reabertura parcial de sua fronteira com o Haiti, fechada há um mês, sob um “estrito controle militar” para reativar as exportações ao país vizinho, mas mantida “de maneira indefinida” o bloqueio migratório.

As passagens fronteiriças serão abertas nesta quarta-feira, 11 de outubro, a partir das 8h locais (9h no horário de Brasília), informou o porta-voz do governo, Homero Figueroa, após uma reunião do Conselho Nacional de Segurança sobre novas medidas na fronteira.

A medida se dá em meio à chegada iminente de uma missão internacional da ONU ao país vizinho.

“Reforçamos a militarização da fronteira para dificultar o acesso ao nosso território para os membros de gangues (haitianas) em fuga da força multinacional”, explicou Figueroa em um vídeo publicado no X, antigo Twitter.

Figueroa anunciou a habilitação de “corredores comerciais provisórios com estritas medidas de controle militar e registro biométrico obrigatório nas províncias” da fronteira a fim de “facilitar o comércio de produtos essenciais dominicanos, como alimentos e medicamentos, principalmente para as crianças”.

Também será ampliada a segurança nos mercados binacionais localizados nas fronteiras.

O Haiti, o país mais pobre das Américas, é o segundo parceiro comercial da República Dominicana, destinatário de 8,4% de suas exportações, que ficou em torno de 1,04 bilhões de dólares (5,21 bilhões de reais, na cotação da época) em 2022.

No entanto, o governo proibiu “a exportação de produtos eletrônicos, cimento, vergalhões e outros materiais de construção para evitar que sejam construídas estruturas que ameacem nossos ativos ambientais”, segundo Figueroa.

Trata-se de uma referência direta à construção de um canal no Haiti para desviar água do rio binacional Masacre e usá-la na privacidade de plantações.

O presidente Luis Abinader, que busca a reeleição, tachou a obra - ainda em andamento - de “provocação” e, em resposta, tentou o fechamento das fronteiras terrestres, aéreas e marítimas com o Haiti, e bloqueou a imigração do país.

“Manteremos de forma indefinida o fechamento migratório da fronteira para impedir o trânsito de pessoas do território haitiano”, reafirmou Figueroa. “Estenderemos indefinidamente a suspensão da entrega de vistos aos cidadãos haitianos.”

A crise econômica e política no Haiti, agravada pela violência das gangues, elevou o fluxo de haitianos, muitos sem documentos, para a República Dominicana, que aumentou suas batidas policiais e está construindo uma cerca na fronteira comum.

