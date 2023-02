Republicana Nikki Haley anuncia pré-candidatura à presidência dos EUA

A- A+

Nikki Haley anunciou nesta terça-feira (14) sua candidatura às primárias republicanas para as eleições presidenciais dos Estados Unidos de 2024, tornando-se o primeiro nome importante a desafiar Donald Trump.

"Sou uma candidata à presidência", afirmou a ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU em um vídeo direcionado para seus apoiadores.

O anúncio da pré-candidatura de Haley, de 51 anos, como aspirante à Casa Branca era aguardado há várias semanas. No dia 8 de fevereiro, ela havia prometido um "anúncio especial" para seus seguidores em Charleston, Carolina do Sul, estado do qual foi governadora entre 2011 e 2017.

Foi designada pelo ex-presidente Donald Trump (2017-2021) como embaixadora dos Estados Unidos na ONU em janeiro de 2017 e permaneceu no cargo até outubro de 2018.

O ex-vice-presidente de Trump, Mike Pence, o ex-chefe da diplomacia Mike Pompeo, o governador da Virgínia, Glenn Youngkin, e o senador Tim Scott, entre outros, são possíveis pré-candidatos do Partido Republicano.

