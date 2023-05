A- A+

Estados Unidos Republicano Tim Scott entra na briga pela Casa Branca em 2024 Scott se a une a um campo crescente de candidatos com a esperança de se aproximar do favorito Donald Trump

O senador americano Tim Scott, da Carolina do Sul, lançou nesta segunda-feira (22) sua pré-candidatura para se tornar o primeiro presidente republicano negro dos Estados Unidos, prometendo lutar por um retorno ao "estilo de vida americano" que ele disse estar sob ameaça no governo do democrata Joe Biden.

Scott, de 57 anos, traz uma história de vida inspiradora para a campanha, tendo saído da pobreza em uma família monoparental para se tornar um dos conservadores mais influentes do país.

"Joe Biden e a esquerda radical estão atacando cada degrau da escada que me ajudou a subir, e é por isso que estou anunciando hoje que estou concorrendo à Presidência dos Estados Unidos", disse ele a apoiadores em sua cidade natal, North Charleston.

"Vejam, eles estão atacando nossos valores americanos, nossas escolas, nossa economia e nossa segurança. Mas não sob o meu comando. Não sob o meu comando. Isso não vai acontecer. Não posso ficar parado enquanto se faz isso com a América", declarou.

Scott passou meses visitando os estados considerados cruciais para ganhar um impulso inicial na disputa das primárias. Nessas viagens, destacou sua fé cristã e sua perspectiva única como o único afro-americano entre os senadores republicanos.

Scott se a une a um campo crescente de candidatos com a esperança de se aproximar do favorito Donald Trump, mas a tarefa se mostra desafiadora. Pesquisas recentes indicam que ele conta com apenas 2% de apoio, 54 pontos atrás do ex-presidente (2017-2021), aproximadamente.

Os demais pré-candidatos são a primeira embaixadora de Trump nas Nações Unidas e ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley; o ex-governador do Arkansas Asa Hutchinson; e Larry Elder, um locutor de rádio e primeiro afro-americano a entrar na corrida pela nomeação republicana.

Os holofotes se voltam, porém, para o governador da Flórida, Ron DeSantis, que deve lançar sua pré-candidatura presidencial na próxima semana. Por enquanto, aparece como o adversário com mais chances de vencer Trump nas primárias republicanas.

O ex-presidente, que se beneficia de um campo lotado que dividiria o voto anti-Trump, acessou sua plataforma de mídia social para desejar boa sorte a Scott — enquanto criticava DeSantis.

"Está lotando rapidamente com muitas pessoas, e Tim é um grande passo à frente de Ron DeSanctimonious, que é totalmente inelegível", disse Trump, fazendo um trocadilho para chamar seu oponente de "hipócrita".

Considerado um dos mais profícuos arrecadadores de fundos do Senado, Scott chega com um caixa de cerca de US$ 22 milhões (em torno de 110 milhões de reais na cotação atual) e o notável apoio do número dois do partido Senado, o republicano John Thune, que se referiu ao amigo como "o melhor de todos".

