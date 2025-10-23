A- A+

ESTADOS UNIDOS Republicanos alertam para possível caos nos aeroportos dos EUA devido ao shutdown Mais de 60.000 controladores de tráfego aéreo e funcionários da Administração de Segurança dos Transportes (TSA) estão trabalhando sem remuneração

Legisladores republicanos alertaram, nesta quinta-feira (23), sobre o possível caos nos aeroportos dos Estados Unidos devido à paralisação prolongada do governo (shutdown), que ameaça se estender até novembro.

A paralisação parcial de serviços não essenciais do governo federal entrou em sua quarta semana, e os republicanos do presidente Donald Trump e a oposição democrata enfrentam crescente pressão para pôr fim ao impasse.

Mais de 60.000 controladores de tráfego aéreo e funcionários da Administração de Segurança dos Transportes (TSA) estão trabalhando sem remuneração.

O governo alertou que o aumento do absenteísmo pode gerar caos nos aeroportos.

"Estamos entrando na temporada de férias e no auge da temporada de futebol americano. Esta é a época mais movimentada de viagens nos Estados Unidos", disse o presidente da Câmara de Representantes, Mike Johnson, em coletiva de imprensa.

A paralisação mais longa do governo ocorreu durante o primeiro mandato de Trump, em 2019, e durou 35 dias.

O absenteísmo de milhares de funcionários de aeroportos que disseram estar doentes em vez de ir trabalhar sem receber pagamento foi um dos motivos pelos quais Trump encerrou a paralisação.

