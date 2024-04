Republicanos da Câmara Baixa dos EUA revelam pacote de ajuda à Ucrânia de US$ 61 bilhões

A- A+

Os republicanos da Câmara de Representantes dos EUA anunciaram um novo e abrangente pacote de ajuda militar, que inclui cerca de US$ 61 bilhões (R$ 321 bilhões) em apoio à Ucrânia, além de mais de US$ 26 bilhões (R$ 136 bilhões) para Israel e US$ 8 bilhões (R$ 42 bilhões) para Taiwan.

O texto dos projetos de lei foi divulgado depois que o presidente da Câmara, Mike Johnson, disse que a votação seria realizada no sábado, preparando um confronto com sua própria ala de extrema direita, que há meses bloqueia a ajuda às forças ucranianas.

