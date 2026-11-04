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Eleições EUA Republicanos vencem no Centro-Sul dos EUA; democrata pode ser 1º negro a presidir Câmara Em Dakota do Sul, o republicano Larry Rhoden foi eleito governador ao derrotar o democrata Dan Ahlers

Novos resultados das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos consolidaram vitórias republicanas em disputas para governos estaduais no Centro-Sul do país, enquanto, em Washington, os democratas se aproximam de um marco histórico: Hakeem Jeffries está a um passo de se tornar o primeiro presidente negro da Câmara dos Representantes, após o partido assegurar a maioria da Casa, segundo a Associated Press.

Em Dakota do Sul, o republicano Larry Rhoden foi eleito governador ao derrotar o democrata Dan Ahlers. Será o primeiro mandato completo de Rhoden, que chegou ao cargo em 2025, vindo da vice-governadoria, quando a então governadora Kristi Noem se juntou ao governo do presidente dos EUA, Donald Trump, como secretária de Segurança Interna. Ex-integrante da Câmara e do Senado estaduais, Rhoden mantém a sequência de governadores republicanos no Estado, que já se estende por quase 50 anos.

Oklahoma

Em Oklahoma, o republicano Mike Mazzei venceu a disputa para governador contra a democrata Cyndi Munson. Mazzei, dirigente de uma empresa de gestão de investimentos em Tulsa, teve o endosso de Trump, foi senador estadual de 2004 a 2016 e depois atuou como secretário estadual do Orçamento. Ele sucederá o governador Kevin Stitt, impedido de concorrer por limite de mandatos, enquanto Munson é líder da minoria democrata na Câmara estadual

Alabama

No Alabama, o republicano Tommy Tuberville foi eleito governador ao derrotar o democrata Doug Jones em uma revanche entre os dois Senador e ex-técnico de futebol americano universitário, Tuberville contou com apoio de Trump e já havia derrotado Jones na disputa pelo Senado seis anos atrás. Jones, advogado e ex-promotor federal, segue como o último democrata a vencer uma eleição estadual no Alabama.

Idaho

No Senado, o republicano Jim Risch venceu em Idaho contra o independente Todd Achilles e garantiu um quarto mandato. Presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Risch tem defendido objetivos de política externa de Trump e destacou a competição estratégica com a China. Achilles é veterano do Exército e ex-legislador estadual.

Flórida

Na Flórida, o deputado republicano Byron Donalds foi eleito governador ao derrotar o democrata David Jolly em uma disputa descrita como mais competitiva do que o esperado. Aliado de Trump, Donalds sucederá Ron DeSantis e se tornará o primeiro governador negro da Flórida e o primeiro negro republicano eleito governador no país. Em discurso no sul do Estado, Donalds agradeceu ao presidente e afirmou que a Flórida "continua vermelha".

O deputado republicano Byron Donalds (R-FL), candidato ao governo da Flórida, discursa durante a "Turnê de Ônibus em Defesa do Sonho da Flórida" no Cuban Civic Club, em 1º de novembro de 2026, em Tampa, Flórida Foto: Getty Images via AFP

Hakeem Jeffries

Com a nova composição da Câmara, o líder democrata Hakeem Jeffries, de 56 anos, deverá enfrentar uma votação interna e, depois, a eleição em plenário quando o novo Congresso tomar posse em 3 de janeiro.

O líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries (D-NY) Foto: Getty Images via AFP

Se confirmado, Jeffries assumirá o posto hoje ocupado pelo republicano Mike Johnson e comandará uma bancada que promete apresentar uma agenda inicial para reduzir o custo de vida e intensificar a fiscalização do governo Trump.

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