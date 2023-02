A- A+

Olinda Requalificação de pavimento muda pontos de parada de BRTs que trafegam na PE-15 Serão afetadas as linhas 1900 TI PE-15 (PCR); 1976 TI Pelópidas (PCR); 1962 TI Abreu e Lima (PCR); e 1967 TI Igarassu (Dantas Barreto)

Passageiros que utilizam linhas de BRT que trafegam pela PE-15, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, devem ficar atentos. A partir desta terça-feira (7), os ônibus deixam de parar nas estações exclusivas e passam a parar nos pontos de ônibus localizados nas calçadas.



Serão afetadas as linhas 1900 TI PE-15 (PCR); 1976 TI Pelópidas (PCR); 1962 TI Abreu e Lima (PCR); e 1967 TI Igarassu (Dantas Barreto).

A mudança temporária acontece para que dois trechos da rodovia possam ser requalificados pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER/PE). Segundo o Grande Recife Consórcio de Transporte, a previsão é que as obras durem 60 dias.

Serão requalificados 2,4 km de pavimento. O primeiro trecho vai da Estação de BRT Bultrins até o Terminal Integrado PE-15. O segundo vai do TI PE-15 à Estação de BRT Cidade Tabajara.

Com a mudança, ficam suspensas as Estações de BRT José de Alencar, Hospital Central, São Salvador do Mundo e Jupirá, nos dois sentidos da viagem. Neste intervalo, os usuários deverão usar os pontos de embarque e desembarque localizados nas calçadas para ter acesso às linhas.

Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, o usuário pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 7h às 19h, pelo telefone 0800 081 0158, apenas para chamadas de telefone fixo, ou pleo WhatsApp (81) 99488-3999, das 5h30 às 21h30, para mensagens de texto, áudio, fotos ou vídeos.

