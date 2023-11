A- A+

Meio Ambiente Reserva da Mata do Passarinho, em Olinda, passa a abrir para visitação aos sábados Além das terças-feira, o público também poderá conhecer o local, que conta com 14 hectares, aos sábados, das 8h às 13h

A reserva da Mata do Passarinho, localizada no bairro Passarinho, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, passa a abrir para visitação gratuita aos fins de semana.



Além das terças-feiras, o público também poderá conhecer o local, que conta com 14 hectares, aos sábados, das 8h às 13h.



De acordo com a Prefeitura de Olinda, a medida tem o objetivo de ampliar a oferta de lazer para as famílias que não conseguem ir durante a semana, mas desejam conhecer a área e se conectar com a natureza.

A reserva da Mata do Passarinho, conhecida como "Pulmão de Olinda", é gerida pela Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, por meio da Secretaria Executiva de Meio Ambiente.

As trilhas ecológicas duram, em média, 30 minutos, e são precedidas por uma palestra com temáticas sobre conservação, preservação e biodiversidade. Em caso de visitação em grupo, o agendamento deve ser feito pelo e-mail [email protected].



Durante as andanças, é possível observar a fauna e a flora. A vegetação é nativa e frutífera, composta por Ingá, Jatobá, Praíba, Visgueiro, Jaqueira, Mangueira, entre outras.

