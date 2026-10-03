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PETRÓLEO Reservas estratégicas de petróleo, um colchão para atenuar as crises A Agência Internacional de Energia (AIE) tem como missão garantir a segurança energética

Quase um sexto das reservas estratégicas de petróleo dos países-membros da Agência Internacional de Energia (AIE) se esgotou desde março, quando o G7 decidiu recorrer a este colchão para atenuar crises.

O presidente americano, Donald Trump, vinha há dias exigindo que os países europeus liberassem mais diesel, ameaçando proibir as exportações de combustível de seu país. Na sextafeira, conseguiu o que queria.

Por que armazenar petróleo?

O planeta consome cerca de 100 milhões de barris de petróleo por dia, usados, por exemplo, no transporte e na indústria do plástico.

Os países, sobretudo aqueles que não produzem petróleo, procuram criar um colchão de segurança para "mitigar os impactos econômicos negativos" da escassez ou de interrupções no abastecimento, explica a AIE. E podem recorrer às reservas para acalmar os mercados e fazer baixar os preços do barril.

Qual é o papel da Agência Internacional de Energia?

Criada em 1974 após a primeira crise do petróleo, a Agência Internacional de Energia (AIE) tem como missão garantir a segurança energética.

Conta com 32 países-membros, entre os quais Alemanha, França, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Itália, Japão, México, Turquia e Estados Unidos.

Cada um deles tem "a obrigação de manter estoques de petróleo equivalentes a pelo menos 90 dias de importações líquidas".

Podem fazêlo sob a forma de reservas destinadas exclusivamente a situações de emergência, como estoques comerciais que o Estado possa mobilizar, ou ainda mantêlos em outros países mediante acordos.

Em 11 de março, a AIE decidiu fazer uma liberação histórica de 400 milhões de barris de petróleo das reservas estratégicas para tentar mitigar as consequências da guerra no Oriente Médio.

Foi a sexta liberação na história da AIE e a mais importante já realizada. Em 2 de outubro, 325 milhões desses barris haviam sido liberados, segundo a AIE. Isso representa 18% dos "mais de 1,2 bilhão de barris" que os países possuíam, além de 600 milhões de barris armazenados pela indústria por obrigação governamental em 11 de março.

"O G7 solicita à AIE que zele pela aplicação imediata e integral dos compromissos assumidos em março de 2026", indicaram os membros do G7 em um comunicado divulgado na sextafeira.

O petróleo é armazenado apenas em estado bruto?

A regulamentação da AIE sobre a manutenção de reservas não especifica se elas devem ser armazenadas na forma de petróleo bruto ou refinado (como diesel ou óleo combustível).

"A opção mais adequada dependerá de fatores próprios de cada país", ressalta. E esclarece que países com uma importante indústria de refino tendem mais a armazenar petróleo bruto, já que são capazes de transformálo rapidamente. Isso "permite maior flexibilidade".

Mas mesmo para esses países, é recomendável manter pelo menos uma parte das reservas de emergência na forma de produtos refinados, apesar dos "custos mais elevados", acrescenta a AIE.

Para os membros da AIE e da União Europeia, existe a obrigação de que um terço das reservas seja "mantido na forma de produtos refinados específicos".

Como as reservas são liberadas?

"Uma vez acordada a necessidade de uma ação coletiva da AIE, cada país-membro contribui em proporção ao peso que representa no consumo total de petróleo", explica a Agência.

O volume, os produtos e o ritmo ficam a cargo dos países. O G7 anunciou na sextafeira que será realizada uma "importante liberação de diesel" nos primeiros 20 dias e não descartou outras liberações adicionais "se necessário".

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