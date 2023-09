A- A+

RECIFE Reservatório de água desaba sobre carros no bairro do Parnamirim, na manhã deste domingo (17) Corpo de bombeiros foi acionado. Não houve vítimas

O reservatório de água do supermercado Pão de Açúcar, no bairro do Parnamirim, na Zona Norte do Recife, caiu na manhã deste domingo (17). Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o equipamento desabando em meio às árvores, quebrando o muro do Edifício Olimpíadas, na rua Mizael Montenegro, atingindo os carros estacionados no local.

No momento da queda, o barulho assustou os moradores. Um deles filmou o estrago provocado pelo acidente. Nas imagens, é possível ver um carro do modelo Onix com os vídros quebrados, além de um Fusca completamente destruído. Água e vários tijolos de um muro se espalharam pelo local.

Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros de Pernambuco, o acionamento para a retirada da árvore ocorreu por volta das 7h15. O corte foi finalizado às 9h. Ainda segundo os bombeiros, não houve o registro de vítimas.

Em nota, o supermercado Pão de Açúcar lamentou o ocorrido e informou que já está em contato com os proprietários do veículos afetados para prestar atendimento aos que sofreram prejuízo.

Confira a nota na íntegra:

Em relação à ocorrência na manhã deste domingo em sua unidade no Parnamirim, o Pão de Açúcar lamenta o fato e ressalta que, felizmente, não houve feridos. A rede informa que está cooperando com as autoridades e órgãos competentes para auxiliar no trabalho de perícia que vão determinar as causas do acidente.

Em relação aos veículos danificados que estavam estacionados no condomínio vizinho a loja, o Pão de Açúcar já está em contato com os proprietários dos veículos e com a sindicância do edifício para prestar o atendimento necessário àqueles que sofreram algum prejuízo.

