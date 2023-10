Reservistas se casam em Israel após convocação para a guerra: "Nunca imaginei dessa forma"

A- A+

Em meio aos mais de 300 mil reservistas convocados por Israel para atuar no conflito armado com o grupo extremista Hamas, um casal do país resolveu celebrar a união no tempo que ainda tinham juntos.



Notificados enquanto estavam fora do país, Elionor Yosefin e Uri Mintzer chegaram a Israel no domingo (8) e realizaram uma rápida cerimônia de última hora. A história foi noticiada pela rede Israel National News.

Os dois estavam na Tailândia, a passeio, quando receberam a convocação do exército. Retornaram ao país e aproveitaram os dias antes da apresentação. Com a incerteza, juntaram família e pessoas próximas, reunindo o mínimo de dez pessoas necessárias para a cerimônia.

A idade dos noivos e o local em que ocorreu a cerimônia não foram publicados. Mas um vídeo mostra momentos da celebração, entre emoção e angústia.

O rabino David Stav, que auxiliou em todo o processo, deu a benção à união. Em entrevista ao Israel National News, Mintzer, o noivo, explicou a decisão:

— Eu imaginei esse momento mil vezes, mas nunca dessa forma. Espero que possamos fazer essa correção e celebrar esse evento do jeito que nós queremos. Sou abençoado por casar com minha melhor amiga, meu passado, presente e futuro.

