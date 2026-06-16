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maus-tratos Resgatados 14 cães em situação de vulnerabilidade em apartamento no Centro do Rio Equipe da prefeitura encontrou os cães sem comida, sem água, em meio à sujeira e muito debilitados

A Secretaria municipal de Proteção e Defesa dos Animais do Rio resgatou, nessa segunda-feira (15), num apartamento no Centro, 14 cães em situação de vulnerabilidade. Ednei Quirino de Lima, que era tutor dos cachorros, foi preso em flagrante pela Polícia Civil, por maus-tratos aos animais, na última semana. A polícia chegou ao apartamento, na rua Rua Moncorvo Filho, após denúncias de vizinhos.

Ao chegar ao local, a equipe da prefeitura encontrou os cães sem comida, sem água, em meio à sujeira e muito debilitados.

Ao todo, 14 cães foram resgatados | Foto: Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais/Divulgação

— Encontramos uma situação muito triste, os animais em estado de extrema magreza e debilidade física. A pergunta que fica é: para que alguém cria animais dessa forma, por que deixá-los passar fome? Isso não é amor, isso é crime e dá entre dois e cinco anos de cadeia — disse a secretária de Proteção e Defesa dos Animais, Jeniffer Coelho.

As imagens enviadas à polícia mostravam animais se alimentando do cadáver de outro cachorro. Os vizinhos contaram que os maus-tratos vinham acontecendo há anos e que o imóvel exalava forte mau cheiro. Os animais foram levados para a Fazenda Modelo, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, onde serão tratados, castrados e colocados para adoção.

— Faço um apelo para que as pessoas se comovam e adotem os animais abrigados pela prefeitura. Os abrigos estão cheios e é preciso que o cidadão também colabore com o poder público, para que possamos resgatar outros animais — apelou Jeniffer Coelho.

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