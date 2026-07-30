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JAPÃO Resgatados 25 gatos soterrados em shopping após terremoto no Japão Pelo menos 34 pessoas morreram por causa do terremoto, de acordo com as autoridades da região sudoeste de Kumamoto

Vinte e cinco gatos que ficaram presos dentro de um shopping foram resgatados no Japão, após o local ter sido atingido por uma explosão provocada por um forte terremoto, informou nesta quinta-feira (30) sua administração, gerando grande alívio nas redes sociais.

Momo, Kohaku, Tango, Shandy — um gato norueguês da floresta — e os demais estavam no Cat Café MOFF, no térreo do shopping Aeon em Kashima, quando ocorreu o devastador terremoto de magnitude 7,1 na terça-feira.

O shopping foi evacuado e os funcionários voltaram para resgatar os gatos quando uma enorme explosão sacudiu o prédio, segundo o estabelecimento.

Pelo menos 34 pessoas morreram por causa do terremoto, de acordo com as autoridades da região sudoeste de Kumamoto.

Na quarta-feira, com autorização do Corpo de Bombeiros, da polícia e da administradora do shopping, o gerente do MOFF entrou no prédio e resgatou, em segurança, os 25 gatos, que estavam ilesos.

Os animais chegaram sãos e salvos mais tarde à cidade de Hiroshima, no oeste do Japão, onde a empresa possui outro café de gatos, informou.

Uma postagem sobre o resgate milagroso publicada no X pela Livedoor News recebeu 7,9 milhões de visualizações.

Alguns usuários manifestaram alívio, mas outros disseram esperar que os gatos sejam adotados e não retornem ao café de gatos, um tipo de estabelecimento que é alvo de controvérsia.

Outros criticaram o fato de as pessoas estarem focadas nos animais em vez das vítimas humanas do shopping, onde foram encontrados sete corpos.

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