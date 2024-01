A- A+

México Resgatados "sãos e salvos" os 31 migrantes sequestrados no México

Os 31 migrantes sequestrados no sábado por homens armados no norte do México, perto da fronteira com os Estados Unidos, "foram resgatados sãos e salvos", informou, nesta quarta-feira (3), a secretária de Governo (ministra do Interior), Luisa Alcalde.

"O governador (do estado de Tamaulipas), Américo Villareal, acaba de nos informar que foram resgatados, sãos e salvos, os 31 migrantes sequestrados", quando viajavam por uma rodovia desta região, disse Alcalde no X, antigo Twitter, agradecendo "à Guarda nacional e às forças armadas".

