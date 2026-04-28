Resgate de baleia-jubarte avança com sucesso na Alemanha
A baleia, apelidada de "Timmy" pela imprensa alemã, e sua luta pela sobrevivência capturaram a atenção do país desde que ela ficou presa em um banco de areia perto da cidade de Lübeck
Socorristas alemães conseguiram, nesta terça-feira (28), colocar em uma embarcação especial uma baleiajubarte que estava encalhada há semanas, para levá-la a águas mais profundas.
A baleia, apelidada de "Timmy" pela imprensa alemã, e sua luta pela sobrevivência capturaram a atenção do país desde que ela ficou presa em um banco de areia perto da cidade de Lübeck, longe de seu habitat natural, no fim de março.
A mais recente operação de resgate, financiada por dois empresários, consiste em transportar o mamífero marinho em uma barcaça com um porão cheio de água, normalmente usada para transportar outras embarcações, da costa alemã do mar Báltico até águas mais profundas.
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Nas primeiras horas desta terça-feira, os socorristas colocaram cintas ao redor da baleia e a guiaram por um canal especial escavado na areia para permitir que ela chegasse à barcaça, perto da ilha de Poel.
Depois de percorrer certa distância, a baleia, acompanhada por socorristas que nadavam ao seu lado, acelerou e acabou entrando na embarcação, provocando gritos de alegria entre a equipe de resgate e os que observavam da costa.
O plano agora é levar a barcaça até o mar do Norte e, se o animal estiver suficientemente forte, libertá-lo ali. Uma rede verde será usada para fechar a entrada da embarcação e evitar que o mamífero saia nadando antes da hora.
O animal foi visto pela primeira vez preso em um banco de areia em 23 de março. Em seguida, conseguiu se soltar por conta própria, mas voltou a ficar encalhado várias vezes.
Foram feitas várias tentativas de salvá-lo, incluindo a escavação de canais para facilitar sua saída, mas todas fracassaram.
No começo de abril, as autoridades abandonaram a operação por considerarem que não conseguiriam salvá-lo, mas isso provocou indignação entre a população e, no fim, permitiram que os empresários desenvolvessem um novo plano de resgate.
Alguns cientistas criticaram duramente a decisão de autorizar novas tentativas, por considerá-las arriscadas demais para a baleia e avaliarem como muito baixas as chances de sucesso.