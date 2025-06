Resgate de brasileira que caiu em vulcão na Indonésia é adiado devido ao mau tempo, diz embaixada

A- A+

Um vídeo feito por um drone e enviado por pessoas que estavam no local mostra a publicitária Juliana Marins, de 26 anos, consciente após cair durante uma trilha no Monte Rinjani, na ilha de Lombok, na Indonésia. As imagens, obtidas pelo GLOBO e cedidas pela família, mostram que a jovem se movimenta, mesmo após despencar cerca de 300 metros montanha abaixo.

Juliana, que é natural de Niterói (RJ) e está em um mochilão pelo Sudeste Asiático desde fevereiro, sofreu o acidente por volta das 19h (horário de Brasília), na noite de sexta-feira. Ela participava de uma trilha guiada quando caiu em uma área de difícil acesso.





Desde então, a brasileira aguarda por resgate em uma posição considerada crítica. Segundo sua irmã, Mariana Marins, Juliana está “na beirada de um precipício” e a situação se agravou com o início de uma chuva intensa.

— Depois de cair, ela ainda deslizou por cerca de 300 metros. É possível que ela não resista por conta da demora no resgate — afirmou Mariana.

Os primeiros socorristas chegaram à área na madrugada deste sábado (horário local), mas não conseguiram alcançar Juliana. De acordo com a embaixada brasileira em Jacarta, uma nova equipe especializada em salvamento em montanha está a caminho e deve demorar pelo menos três horas para alcançar o ponto onde está a vítima.

“Não temos informações precisas sobre o estado (de saúde) pois ela ainda está isolada no local da queda. Ela, contudo, está consciente e consegue mover membros superiores e inferiores. A equipe de resgate está a caminho do local, de modo que as condições do resgate ainda não estão claras”, afirmou a embaixada, em nota enviada ao Globo.

A família foi avisada sobre o acidente cerca de três horas depois da queda. Turistas espanhóis que estavam no mesmo grupo conseguiram identificar o perfil de Juliana em uma rede social e iniciaram uma busca por contatos brasileiros. Eles conseguiram localizar uma amiga das irmãs, que passou a intermediar a comunicação com a família.

As fotos e vídeos enviados por turistas ajudaram a confirmar a identidade da jovem e auxiliaram no direcionamento das equipes de resgate. Segundo informações iniciais, Juliana apresenta escoriações e está consciente.

Juliana já havia passado por Filipinas, Tailândia e Vietnã durante a viagem. Ela estava em Lombok há poucos dias, explorando trilhas e pontos turísticos locais.

Veja também