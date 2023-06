Resgate de crianças perdidas na selva da Colômbia emociona o mundo: veja repercussão internacional

A- A+

O anúncio do resgate com vida de quatro crianças colombianas perdidas há 40 dias na selva amazônica repercutiu na imprensa internacional. A resiliência dos pequenos indígenas, com idades entre 13 e 1 ano, foi tratada como um milagre no noticiário estrangeiro. O grupo era procurado desde a queda do avião em que viajavam.

O espanhol El País destacou que Lesly Jacobombaire Mucutuy, de 13 anos; Soleiny Jacobombaire Mucutuy, de 9 anos; Tien Noriel Ranoque Mucutuy, de 4 anos; e Cristin Neriman Ranoque Mucutuy, de 1 ano, estão bem "apesar dos perigos que enfrentaram naquela exuberante selva amazônica cheia de onças, cobras e plantas venenosas".

"O mais impressionante foi a sobrevivência em condições extremas do bebê, que completou um ano enquanto as autoridades os procuravam. Desidratados e com os corpos cheios de picadas de mosquito, a meio da sua odisseia encontraram um cão que lhes fez companhia", acrescentou o periódico espanhol, em referência ao cachorro Wilson, das Forças Armadas da Colômbia.

O italiano La Repubblica também fez um relato emocionado sobre o instinto de sobrevivência das crianças em uma "selva onde chove 16 horas por dia, tão forte que o sol não consegue penetrar, onde tudo é escuro, não se enxerga além de vinte metros, é impossível se mover, você pode não se orienta, você é presa de onças, cobras que te matam em segundos, de plantas venenosas".

"Magros, desidratados, os corpos castigados por picadas de mosquito. Mas vivos. Após 40 dias. Um milagre. Uma força de vontade inabalável", acrescenta o texto do jornal italiano.

O inglês The Guardian se referiu às crianças resgatadas como "milagrosas". "Em uma notável façanha de resiliência, as crianças sobreviveram a fortes tempestades em uma das partes mais inóspitas do país, lar de animais predadores e grupos armados", diz a reportagem.

A BBC News, também do Reino Unido, chamou a atenção para o fato de as vítimas terem passado "semanas se defendendo sozinhas na selva amazônica da Colômbia".

A rede de televisão CNN, dos Estados Unidos, destacou que os sobreviventes do acidente aéreo mantiveram-se vivos como "crianças da selva", citando uma declaração do presidente da Colômbia, Gustavo Petro:

"O aprendizado com as famílias indígenas e o aprendizado da vida na floresta os salvou" disse o mandatário colombiano. "Eles são filhos da selva e agora são filhos da Colômbia" acrescentou.

A ABC News, também americana, ressaltou que a intensa busca na selva amazônica que deixou os colombianos ansiosos, mas o desfecho foi como o "exemplo de sobrevivência" dado pelas crianças.

Veja também

MUNDO Céu laranja em Nova York: jovens usam fone de ouvido de mais de R$ 4 mil como proteção da poluição