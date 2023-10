Resgate: famílias de reféns se dividem sobre ofensiva terrestre de Israel em Gaza

A- A+

Enquanto Israel se prepara para uma possível ofensiva terrestre na Faixa de Gaza, alguns israelenses cujos familiares foram raptados por homens armados do Hamas durante os ataques terroristas de 7 de outubro estão divididos quanto à ideia de enviar tropas para o enclave. O Exército de Israel informou na segunda-feira que 199 pessoas foram sequestradas e levadas para Gaza durante a ofensiva. Maayan Zin, cujas duas filhas, de 15 e 8 anos, foram sequestradas, considera que o país deveria fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para trazer de volta os reféns.

— Não entendo de defesa e guerra — disse ela em entrevista. — Eu só quero que eles devolvam minhas filhas. O mundo, o chefe militar e o primeiro-ministro [Benjamin Netanyahu].

Para Maayan Zin, "qualquer preço vale a pena" para ter as filhas de volta em casa.

— Eles deveriam fazer tudo, obviamente: um acordo de troca de prisioneiros, uma operação, uma cambalhota no ar — afirmou.

As duas meninas viviam com o pai, ex-marido de Zin, no kibutz Nahal Oz, uma das comunidades perto da Faixa de Gaza que foi invadida por terroristas do Hamas. As meninas deveriam passar o fim de semana com a mãe, que mora no centro de Israel, mas houve uma mudança de planos, disse Zin.

Seu pesadelo começou quando ela ouviu sirenes de foguetes no dia dos ataques. Ela ligou a TV e descobriu que também havia alertas de foguetes no kibutz Nahal Oz. Ela procurou seu ex-marido para verificar como estavam as meninas. Ele confirmou a ela pelo WhatsApp que a família estava em seu quarto seguro. Foi a última vez que ela ouviu falar deles.

Horas depois, sua irmã ligou para lhe dizer que havia surgido no aplicativo de mensagens Telegram uma foto de Dafna Elyakim, de 15 anos, sentada em um colchão em um local desconhecido, parecendo perturbada. Ela enviou a foto para Zin.

Eles encontraram outra foto de Dafna e Ella, de 8 anos, que apareceu no Telegram. Ambos usavam roupas desconhecidas e estavam sentados em colchões, novamente, em local desconhecido. Logo se seguiu um vídeo: o Hamas, o grupo que controla Gaza e organizou os ataques surpresa a Israel, tinha transmitido ao vivo extremistas questionando o pai das meninas, que estava sangrando na perna.

Zin passou os dias desde os ataques buscando desesperadamente informações sobre as meninas, enquanto dava entrevistas à mídia e fazia reuniões com o oficial militar encarregado de fornecer atualizações e verificar seu bem-estar. A autoridade confirmou que suas filhas foram sequestradas, mas não deu outros detalhes sobre elas, disse Zin. Desde então, ela soube que seu ex-marido e o filho dele foram mortos nos ataques.

Já Avichai Broduch, um agricultor de 42 anos do kibutz Kfar Azza, também aguarda o resgate de reféns: a sua mulher, Hagar, e os seus três filhos, Ofri, de 10 anos; Yuval, 8; e Urias, 4. Mas ele não tem certeza do que uma invasão terrestre de Gaza conseguiria de resultados.

— Isso simplesmente não vai ajudar — disse Broduch, acrescentando que poderia funcionar se fosse feita para “restaurar a paz”. — Mas se o objetivo é derramar sangue, então Deus nos ajude. Só quero que o Estado cumpra a sua obrigação de trazer os nossos filhos de volta para casa.

Ele protestou em frente ao quartel-general das Forças de Defesa de Israel, em Tel Aviv, no sábado, segurando uma placa que dizia “Minha família está em Gaza” para exigir o resgate de sua mulher e filhos. Ele planeja continuar protestando lá todos os dias até que eles estejam em casa em segurança.

Alguns israelenses consideram que uma invasão terrestre poderia dar a Israel a vantagem negocial para libertar os seus entes queridos.

O irmão de Amit Shemtov, Omer, de 20 anos, foi sequestrado e levado para Gaza depois de ir a um festival de música em Reim, no sul de Israel, que foi atacado por homens armados em 7 de outubro. uma das formas que irá pressionar o Hamas a deixá-los ir” e pensa que isso poderia levar o grupo a um acordo que poderia libertar Omer e outros reféns.

Shemtov disse que se sentia impotente ao saber que o seu irmão estava detido em Gaza e que não conseguia contactá-lo. “Isso é tudo que posso fazer agora: esperar e espalhar a conscientização”, disse ele.

