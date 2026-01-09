A- A+

INFRAESTRUTURA Após retrofit em silos históricos, residenciais são entregues no Bairro do Recife Imóveis retrofit preservam a história com um toque moderno e criam um ambiente favorável para chegada de outros novos negócios

As icônicas estruturas cilíndricas centenárias do Moinho Recife passaram por um histórico retrofit e foram convertidos em 251 unidades residenciais, entregues nessa quinta-feira (8), no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana.

Os Silos 215 e 240 do Moinho Recife Business & Life viraram referência no modelo retrofit do país por transformar os silos que outrora armazenavam trigos em moradia, preservando a história local.

O residencial da iniciativa privada se tornou viável graças às leis de incentivo da Prefeitura do Recife, que isentam parcial ou totalmente tributos como IPTU, ITBI, ISS e ainda garante um adicional construtivo para construir em outra área da cidade.

Em janeiro de 2026, o Projeto Recentro consolida-se com foco principal na transformação da área central da cidade em um polo habitacional e econômico dinâmico. Foto: Divulgação / PCR

Por meio do Programa Recentro, novos empreendimentos imobiliários deverão se instalar na região nos próximos anos.

De acordo com a chefe do Gabinete do Centro, Ana Paula Vilaça, este não é um exemplo isolado.

“O Novotel e o Centro de Convenções já mudaram a lógica do local, revitalizando a área portuária, promovendo o turismo e a geração de emprego. Em fevereiro está prevista a entrega do Motto by Hilton, no coração do Bairro do Recife, na Rua da Guia, que vai aquecer o comércio local, e atrair ainda mais turistas para o nosso centro histórico. E ainda teremos o Distrito Guararapes, onde haverá habitação de interesse social e recuperação de espaços públicos”, explicou a gestora.

Novotel Recife Marina, localizado no Cais de Santa Rita, bairro de São José, Centro do Recife. Foto: Alexandre Aroeira / Folha de Pernambuco

Para o CEO da Moura Dubeux, Diego Villar, essa conversão representa mais do que apenas a entrega de novos empreendimentos: é a materialização de um novo olhar para o centro histórico.

“Os silos têm uma força simbólica muito grande. Eles contam a história do Recife industrial, e transformá-los em moradias é dar um novo capítulo a essa trajetória. É uma obra que ressignifica o bairro e abre caminho para que mais pessoas voltem a viver no coração da cidade”, afirma.

Recentro

Ao longo de 2025, a Prefeitura do Recife promoveu um evento chamado “Conexão Recentro: um centro de oportunidades”, que apresentou a empresários e investidores linhas de financiamento para construção de complexos multiusos na linha retrofit em parceria com o Banco do Nordeste, Sudene e Caixa Econômica Federal.

Outra conquista para a cidade foi a criação e lançamento do “Centro do Recife na Rota do Futuro”, um plano estratégico de curto, médio e longo prazo para a área central da cidade com o intuito de criar ações que promovam a reabilitação do Centro do Recife com a atração de investimentos para a região.

Sobre infraestrutura, a reforma do Pátio Central do Mercado da Boa Vista é um grande destaque. Também foi construída a Praça da Infância no Parque Treze de Maio, a maior até hoje construída no Recife, com área aproximada de 3.700 m² e dividida em cinco áreas temáticas.

Também, foi requalificada a Praça da Alegria, na Boa Vista. Além de ter sido articulada, em parceria com a Coral, a realização de um mutirão de pintura nas casas localizadas no entorno da Praça.

Mais de 2 milhões de pessoas foram atraídas para os grandes eventos do Centro, entre eles o Carnaval, o São João e o Natal da Avenida Rio Branco.

Em parceria com a Secretaria de Turismo e Lazer e outros órgãos, o Recentro ainda realizou cinco edições do Viva o Centro em pontos comerciais importantes do Centro e atraindo mais de 50 mil pessoas, como a Praça Dom Vital, Rua da Imperatriz e Duque de Caxias.

