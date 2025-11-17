A- A+

Palestina Resolução da ONU sobre Gaza não respeita 'exigências e direitos' dos palestinos (Hamas) A ONU reforçou o plano de Donald Trump para a região

O Hamas lamentou nesta segunda-feira (17) a aprovação pelo Conselho de Segurança da ONU de uma resolução que reforça o plano de paz do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a Faixa de Gaza, por não respeitar "as exigências e os direitos" dos palestinos.

"A resolução impõe um mecanismo de tutela internacional à Faixa de Gaza, o que o nosso povo, suas forças e seus componentes rejeitam, e impõe um mecanismo que tende a alcançar os objetivos" de Israel, expressou o movimento islamista palestino.

