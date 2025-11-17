Seg, 17 de Novembro

Resolução da ONU sobre Gaza não respeita 'exigências e direitos' dos palestinos (Hamas)

A ONU reforçou o plano de Donald Trump para a região

Boa parte da população palestina que morava na Faixa de Gaza foi obrigada a realizar um êxodo Boa parte da população palestina que morava na Faixa de Gaza foi obrigada a realizar um êxodo - Foto: Mahmoud Issa

O Hamas lamentou nesta segunda-feira (17) a aprovação pelo Conselho de Segurança da ONU de uma resolução que reforça o plano de paz do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a Faixa de Gaza, por não respeitar "as exigências e os direitos" dos palestinos.

• Conselho de Segurança da ONU aprova resolução sobre força internacional em Gaza

• África do Sul denuncia "intenção" de Israel de expulsar palestinos de Gaza

"A resolução impõe um mecanismo de tutela internacional à Faixa de Gaza, o que o nosso povo, suas forças e seus componentes rejeitam, e impõe um mecanismo que tende a alcançar os objetivos" de Israel, expressou o movimento islamista palestino.

