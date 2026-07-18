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SAÚDE Respirar fumaça que cobre estádio da final da Copa do Mundo por um dia equivale a fumar 10 cigarros Incêndios florestais no Canadá deterioraram a qualidade do ar em Nova York e Nova Jersey, onde Argentina e Espanha disputam a decisão do Mundial neste domingo

Respirar o ar de Nova York durante um dia inteiro, nas atuais condições provocadas pela fumaça dos incêndios florestais no Canadá, equivale a fumar cerca de 10 cigarros, segundo o especialista em poluição Michael Petroni, ex-funcionário da Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos Estados Unidos, avaliou em entrevista ao site New York Post.



O alerta foi feito às vésperas da final da Copa do Mundo, entre Argentina e Espanha, marcada para domingo, em Nova Jersey, e levou autoridades a emitirem recomendações de saúde pública.

— É razoável dizer que você fuma 10 cigarros hoje ao respirar o ar da cidade de Nova York — afirmou Petroni, referindo-se à exposição durante um dia inteiro ao ar livre.

Segundo o especialista, a estimativa leva em consideração o Índice de Qualidade do Ar (AQI).

— A regra geral é que cerca de 20 pontos no AQI ao longo de um dia inteiro equivalem a um cigarro. As partículas entram na corrente sanguínea por serem muito pequenas e causam estragos no sistema imunológico. Com o tempo, isso se acumula e aumenta a probabilidade de câncer e doenças cardíacas — explicou.

Ainda de acordo com Petroni, permanecer ao ar livre durante aproximadamente três horas — tempo previsto para a final da Copa do Mundo, incluindo intervalo e possíveis prorrogação e cerimônia — equivaleria à exposição provocada por cerca de dois cigarros e meio.





A fumaça que encobre a região é consequência dos incêndios florestais que atingem o Canadá e parte da região dos Grandes Lagos. O fenômeno deixou o céu acinzentado em Nova York e Nova Jersey, reduziu a visibilidade e provocou o aparecimento de um sol avermelhado, além de elevar significativamente a concentração de partículas tóxicas no ar.

O Índice de Qualidade do Ar tem variado entre 151 e 200 na região, muito acima da faixa de 0 a 50, considerada boa pelas autoridades ambientais de Nova York.

A situação também mobilizou a organização da Copa do Mundo. Autoridades da Casa Branca marcaram reuniões com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, para discutir os riscos relacionados à qualidade do ar antes da decisão.

Andrew Giuliani, chefe da força-tarefa da Casa Branca para a Copa do Mundo, afirmou que, até o momento, a expectativa é de que a partida seja realizada normalmente.

— Temos representantes do Serviço Nacional de Meteorologia acompanhando a FIFA desde o início deste torneio. Acho que a boa notícia agora, batendo na madeira, é que parece que o tempo vai melhorar até domingo. Esperamos que isso não seja um problema. No fim das contas, queremos garantir condições seguras e saudáveis não apenas para os jogadores, mas obviamente também para os torcedores que estarão presentes — disse ao jornal britânico The Telegraph.

Até agora, não há previsão de adiamento da final. O estádio em Nova Jersey é aberto, mas a expectativa é que a qualidade do ar melhore ao longo do fim de semana, especialmente com a previsão de chuva para sábado, que pode ajudar a dispersar a fumaça.

Os efeitos da poluição já afetaram outras competições esportivas nos Estados Unidos nesta semana, como uma partida da Major League Soccer entre Chicago Fire e Vancouver Whitecaps, que foi adiada por causa da má qualidade do ar.

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