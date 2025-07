Responsável israelense diz à AFP que seu país retomará entregas aéreas de ajuda humanitária em Gaza

A- A+

Um funcionário israelense afirmou nesta sexta-feira (25) à AFP que as entregas de ajuda humanitária seriam retomadas rapidamente na Faixa de Gaza, um território devastado por mais de 21 meses de guerra e ameaçado pela fome.

"As entregas aéreas de ajuda humanitária na Faixa de Gaza serão retomadas nos próximos dias, sob a coordenação dos Emirados Árabes Unidos e da Jordânia", declarou este funcionário sob condição de anonimato.

Israel enfrenta uma pressão internacional crescente devido à situação humanitária dramática em Gaza.

No final de maio, o país suavizou muito parcialmente o bloqueio total imposto no início de março sobre o território palestino, que provoca grave escassez de alimentos, medicamentos e outros bens de primeira necessidade.

Em um comunicado, o Exército israelense reiterou nesta sexta-feira que "Israel não limita o número de caminhões que entram na Faixa de Gaza" e que são as "organizações humanitárias internacionais e agências das Nações Unidas" que não recolhem a ajuda uma vez que ela entra no território palestino.

"Ao contrário do que se costuma ouvir, não há nenhum limite na quantidade de caminhões de ajuda humanitária que podem entrar em Gaza," afirmou no X o COGAT, organismo do ministério da Defesa israelense encarregado dos assuntos civis nos territórios palestinos.

Diversas organizações humanitárias que operam na Faixa de Gaza afirmam há meses enfrentar restrições e obstáculos que as impedem de responder adequadamente à crise humanitária.

Esses incluem limitações sobre os tipos de produtos, cargas administrativas especialmente pesadas e restrições no funcionamento dos poucos pontos de entrada.

Nos últimos dias, as organizações internacionais alertaram sobre um aumento alarmante da desnutrição infantil no território palestino.

Emirados Árabes Unidos, Jordânia, assim como França e outros países, participaram de lançamentos aéreos de ajuda humanitária sobre Gaza em 2024.

Essas operações foram criticadas em algumas ocasiões, principalmente porque algumas pessoas morreram ao receber impactos dos pacotes lançados, mas também porque requerem uma grande logística para um volume limitado de ajuda.

