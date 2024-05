Responsável por cães que atacaram escritora Roseana Murray é novamente preso em Saquarema

A- A+

Responsável pelos três pitbulls na época em que os cães atacaram a escritora Roseana Murray, em abril deste ano, Davidson Ribeiro dos Santos foi novamente preso na quinta-feira (9). Ele, que teve a liberdade concedida pela Justiça, foi flagrado por policiais militares do Programa de Integração na Segurança (Proeis) com uma motocicleta roubada quando circulava por Saquarema, na Região dos Lagos.

Ele estava com outro suspeito. Ambos receberam voz de prisão em flagrante. As informações são do Bom Dia Rio.

De acordo com a reportagem, os PMs faziam um patrulhamento de rotina quando viram os ocupantes da moto. Os agentes deram ordem de parada, mas não foram obedecidos. Eles, então, foram atrás de motocicleta e, após conseguirem alcançá-la, fizeram um levantamento da placa e viram que o veículo era roubado. Davidson e o homem que estava com eles foram levados para a 124ª DP (Saquarema).

Davidson Ribeiro dos Santos, Kayky da Conceição Dantas Pinheiro e Ana Beatriz da Conceição Dantas Pinheiro — tutores dos pitbulls — foram presos em 5 de abril, logo após o ataque contra Roseana. Os três passaram por audiência de custódia dois dias depois e tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva. Eles respondem por abuso e maus-tratos de animais. Na ocasião, a polícia passou a investigar Davidson também por receptação, já que encontraram uma moto roubada na casa onde moravam os cachorros — ele era o responsável pelo imóvel.

No dia 11, a Justiça do Rio concedeu liberdade ao trio. Na decisão, o desembargador Gilmar Augusto Teixeira afirmou que os cães haviam sido apreendidos e recolhidos pela Secretaria de Proteção Animal de Saquarema e, por isso, não teria perigo manter os três em liberdade. O desembargador, porém, frisou que a perda da tutela dos cães deveria ser mantida, além de proibir Kayky, Ana e Davidson de adquirir outros animais domésticos.

Roseana, que perdeu um braço e uma das orelhas no ataque, teve alta do Hospital estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, no dia 18 de abril, após ficar 13 dias internada.

