Responsável por prisão de traficantes, Joana da Paz terá filme sobre sua vida

Após a morte de Joana Zeferino da Paz, aos 97 anos, o GloboPlay e a produtora Conspiração lamentam a morte da alagoana, que terá um filme sobre sua vida estrelado por Fernanda Montenegro. Joana vivia sob anonimato após ela filmar e denunciar o tráfico de drogas da Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, usando apenas uma câmera de filmar.

"O Globoplay e a produtora Conspiração lamentam a morte de Joana Zeferino da Paz, que faleceu aos 97 anos na tarde de ontem em Salvador. A história de Joana, senhora que aos 80 anos filmou a rotina do tráfico em Copacabana e levou a prisão de bandidos e policiais em 2005, é a inspiração de ‘Vitória’, filme Original Globoplay com produção da Conspiração e da produtora associada My Mamma.

O longa tem Fernanda Montenegro no papel principal e o ator Alan Rocha dando vida ao personagem inspirado no jornalista Fabio Gusmão, hoje editor de O Globo e Extra, que descobriu a história de Dona Joana e a trouxe a público.

Por 17 anos, Joana da Paz vivia sob anonimato forçado no programa de proteção a testemunhas. Por questões de segurança, os personagens sofreram adaptações, como nome, características físicas e naturalidade para que não fosse possível identificá-los. No filme, Joana se chama Josefina e, em vez de alagoana, é mineira.

‘Vitória’ teve as gravações concluídas em dezembro do ano passado e está em fase de pós-produção. A estreia está prevista para 2024. A direção é de Andrucha Waddington, que assumiu o projeto no lugar de Breno Silveira, que faleceu no início das filmagens", diz nota.

Policiais são presos e a história ganha o mundo

Em 23 de agosto de 2005, dois policiais militares foram presos, acusados de envolvimento com a quadrilha de traficantes. No dia seguinte, outros sete PMs foram detidos por força de mandados de prisão, conseguidos pela 12ª DP (Copacabana). Todos as ordens judiciais foram cumpridas em diversas operações, inclusive a que aconteceu no dia 24 daquele mês, dia seguinte do ingresso dela no programa de proteção.

A história de Dona Vitória ganhou o mundo. O nome lhe foi dado pelo então editor executivo do EXTRA, Octavio Guedes, após eu apontar como ela merecia ganhar um nome que traduzisse o que ela fez. Era digno um codinome para ela, diferente das iniciais que se usa jornalisticamente quando é preciso proteger as fontes.

A repercussão internacional da reportagem dá dimensão do feito de Joana da Paz. A força da alagoana que ganhou o mundo e atravessou continentes e mereceu destaque em jornais como "El País", da Espanha, "Le Monde", da França, "El Clarín", da Argentina, e "The Independent", da Inglaterra.

Em dezembro de 2005, Joana da Paz foi uma das vencedoras da 14.ª edição do Prêmio PNBE (Pensamento Nacional das Bases Empresariais) de Cidadania, uma das mais tradicionais premiações de responsabilidade social do país. Em março, foi novamente homenageada com o prêmio Faz Diferença, do Globo, como personalidade de 2005 do Rio de Janeiro. Mesmo de longe, ela arrumou um jeito de agradecer. Em uma mensagem gravada, Joana afirmou ter agido como qualquer ser humano, e não como heroína.

