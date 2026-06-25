Resposta a terremotos na Venezuela exigirá "esforço coletivo massivo", diz coordenador da ONU
Desastre corre o risco de agravar as vulnerabilidades existentes
A ONU está "totalmente mobilizada" após o duplo terremoto na Venezuela, e os próximos dias exigirão um "esforço coletivo massivo para apoiar a resposta liderada pelo governo e auxiliar as comunidades afetadas", disse o chefe de operações humanitárias da ONU nesta quinta-feira (25).
Em um comunicado, Tom Fletcher observou que "quase oito milhões de pessoas na Venezuela precisavam de assistência humanitária" antes dos terremotos devastadores.
No terreno, o Escritório para a Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha) "coordena o rápido envio de equipes de busca e resgate urbano de toda a comunidade internacional".
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"Também estou enviando uma equipe de resposta rápida para reforçar a equipe do Ocha no país", acrescentou.
"Este desastre corre o risco de agravar as vulnerabilidades existentes", portanto "o apoio internacional contínuo às organizações humanitárias que atuam no terreno é essencial e urgente", disse Fletcher.