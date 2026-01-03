A- A+

RESSACA DO MAR Ressaca: ondas de até 3 m de altura podem atingir litoral do Rio a partir das 15h deste sábado Alerta emitido pela marinha nesta sexta-feira é válido até as 6h de segunda-feira

O novo alerta de ressaca do mar emitido pela Marinha do Brasil nesta sexta-feira começa a valer a partir das 15h deste sábado e tem validade até 6h da manha de segunda-feira. Durante esse período, ondas de até três metros de altura podem atingir o litoral do Rio. O alerta cobre da costa de Laguna, em Santa Catarina, a Arraial do Cabo, no Estado do Rio.

O Corpo de Bombeiros orienta que a população não se aproxime de mirantes, costões, pedras e outros espaços suscetíveis a incidentes. A corporação recomenda ainda que pescadores evitem atividades enquanto durarem as condições adversas.

— Atletas e praticantes de esportes aquáticos também devem ficar longe do mar nos próximos dias. Não desafiem a natureza — aconselha o tenente-coronel Fábio Contreiras, porta-voz dos Bombeiros.

Para a segurança de todos durante o período de ressaca, o Centro de Operações Rio reforça as seguintes orientações:

- Evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca;

- Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso;

- Os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros;

- Pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa;

- Evite pedalar de bicicleta na orla se as ondas estiverem alcançando a ciclovia;

- Em caso de acidentes no mar, não tente resgatar vítimas por conta própria. Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Perigo no réveillon

O alerta anterior, que teve vigência entre as manhãs do dia 31 e do dia 1º, foi emitido pela Marinha com previsão — confirmada — de ondas de até 2,5 metros. O mar revolto e a força da correnteza exigiram trabalho redobrado dos guarda-vidas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, desde as primeiras horas do último dia do ano, 1.219 resgates foram realizados no trecho entre Leme e São Conrado.

Uma das vítimas, um adolescente de 14 anos, continua desaparecido após mais de 60 horas de buscas. O garoto estava com a família na altura do Posto 2 da Praia de Copacabana, quando foi surpreendido por uma onda e arrastado.

Além das águas, o tempo também não deve ajudar. De acordo com a meteorologia, o fim de semana terá aumento gradativo de chuva e nebulosidade, com ar frio vindo da Região Sul.

Neste sábado, há previsão de pancadas de chuvas isoladas, com intensidade fraca a moderada.

— A partir de domingo, já começamos a ter temperaturas abaixo dos 30ºC na cidade do Rio. Na segunda-feira, a máxima deve chegar aos 26ºC, que deve ser um dia já com uma sensação até de frio. A temperatura volta a subir a temperatura a partir de quarta-feira, com máxima de 31ºC — o meteorologista César Soares, da Climatempo. — A queda de temperatura acontece exatamente por conta da chuva, que vai aumentar gradativamente ao longo dos próximos dias, elevando o nível de nebulosidade. Os ventos também mudam de direção e passam a transportar um ar mais frio vindo de Sul.

