A- A+

BRASIL Ressaca faz mar invadir calçadão na Zona Sul do Rio; veja vídeo Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca e informou que ondas de até 3,5 metros de altura podem atingir o litoral da cidade até o fim de segunda-feira

O domingo foi de sol e mar agitado no Rio de Janeiro. Na orla da Zona Sul, o mar invadiu o calçadão e a ciclovia nos bairros do Leblon e de Ipanema. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a água invadindo as pistas e a areia ocupando diversas partes do calçadão da orla.

A Marinha do Brasil emitiu um alerta de que ondas de até 3,5 metros de altura podem atingir o litoral da cidade do Rio até o fim de segunda-feira. Um sistema de alta pressão está influenciado o tempo na cidade.

De segunda até quinta-feira, não há previsão de chuva na cidade. De acordo com o Alerta Rio, haverá redução de nebulosidade na cidade e os ventos estarão fracos a moderados. As temperaturas apresentarão elevação durante o período, com máxima entre 30º e 33º. Segundo o Clima Tempo, na quinta-feira haverá um aumento de nuvens e pancadas de chuva durante a noite.

Bombeiros procuram adolescente desaparecido no mar

Na manhã deste domingo, três pessoas se afogaram no mar da praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 10h30. Duas pessoas foram retiradas da água e um adolescente, de 16 anos, continua desaparecido. Os agentes usam helicóptero e jet ski para auxiliar nas buscas. Segundo informações preliminares, o grupo estava em uma excursão que veio de Resende. A ocorrência continua em andamento.

Ressaca faz mar invadir calçadão na Zona Sul do Rio; veja vídeo - https://t.co/mUbCVmSi0d pic.twitter.com/ugtbZdtNGt — Folha de Pernambuco (@folhape) November 6, 2023

Também houve um resgate de afogamento em Maricá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Em Angra dos Reis, os bombeiros foram chamados para uma ocorrência de desaparecimento no mar, perto do Condomínio Marinas. No deslocamento, uma embarcação encontrou um corpo boiando próximo ao Iate Clube Aquidabã, na Praia do Anil. Os bombeiros ainda não sabem afirmar se é a mesma vítima. A ocorrência continua em andamento.

Durante o fim de semana — de sexta até o domingo — o Corpo de Bombeiros já foi acionado para sete ocorrências de afogamento no Estado do Rio de Janeiro.

A Prefeitura do Rio recomenda que se evite o banho de mar durante o período de ressaca, incluindo a prática de esportes no mar. Além disso, a população deve evitar permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar e não trafegar de bicicleta na orla caso as ondas estejam atingindo a ciclovia.

Em caso de afogamentos, o recomendado é acionar imediatamente as equipes do Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Veja também

BRASIL Inscrições para o Novo PAC Seleções terminam na sexta-feira