SAÚDE Ressaca: médica indica alimento específico para evitar mal-estar após beber; veja qual é Estudos científicos não são conclusivos sobre o assunto, mas comer queijo pode ajudar, pelo menos, a manter o estômago forrado

Para evitar ressaca existem três regras simples que todo mundo já ouviu: beba com moderação, nunca de estômago vazio e alterne com muita água. Mas, nessa época de excessos, uma dica adicional e bem específica pode ser bem-vinda.

A médica pneumologista e intensivista Neena Chandrasekaran, que trabalha na Flórida (Estados Unidos) afirmou aos seus mais de 150 mil seguidores no TikTok que comer queijo antes de beber ajuda a evitar ressaca.

"Se você vai beber álcool, comer queijo antes pode diminuir o risco de ter ressaca. Isso porque o queijo tem muita proteína, gordura e carboidratos complexos que revestem o estômago, diminuindo a absorção do álcool”, afirma.

"O queijo pode ajudar o corpo a metabolizar o álcool melhor e prevenir danos ao fígado. Também repõe nutrientes, pois é rico em vitamina B e cálcio, que são perdidos pelo organismo quando se consome álcool", explicou.

O que diz a ciência?

Há algumas publicações científicas e artigos que mencionam estudos relacionados ao consumo de queijo e efeitos depois de beber, mas com limitações e ainda sem nenhuma conclusão definitiva.

Um estudo publicado no Journal of Functional Foods sugere que alimentos como queijo podem estar associados a melhor metabolismo do álcool e aliviar sintomas como concentração de álcool e acetaldeído no sangue — essas substâncias estão ligadas aos sintomas da ressaca. Porém, isso ainda é um estudo pequeno, realizado em animais.

Já uma pesquisa publicada em 2023 (também com modelos animais) mostrou que um queijo probiótico específico contendo bactérias como Lactococcus lactis e Lactiplantibacillus plantarum pode melhorar o metabolismo do álcool e reduzir danos ao fígado, sugerindo possíveis mecanismos biológicos que poderiam afetar sintomas depois de beber.

De forma geral, amplos estudos sobre ressaca ressaltam que nenhum alimento específico tem evidência científica forte de prevenção completa de ressaca. A estratégia que tem mais respaldo é comer antes de beber para retardar a absorção de álcool e manter os níveis de glicose mais estáveis, algo que queijo — por ter gordura e proteína — pode contribuir em parte, mas não garante prevenção.

