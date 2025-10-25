A- A+

RESSACA Após uma noite de farra, especialistas identificam quem tem mais probabilidade de arrependimento Pesquisadores australianos afirmam que existe uma "associação significativa" entre ressacas e "aumento de emoções negativas"

Pesquisadores indicam que certas pessoas são mais propensas a sentir "ansiedade da ressaca" ou "hangxiety", no termo em inglês, após uma noite de farra.

Há anos, as pessoas reclamam que até mesmo algumas taças de vinho podem fazê-las acordar cansadas, confusas e ansiosas.

Embora não seja um diagnóstico oficial, a "ansiedade da ressaca" tem sido usada para descrever a depressão emocional que sentem após beber.



Agora, pesquisadores australianos afirmam que a "ansiedade da ressaca" é real e existe uma "associação significativa" entre ressacas e "aumento de emoções negativas", incluindo ansiedade, estresse e depressão.



Para chegar a essa conclusão, os cientistas conduziram uma meta-análise de 22 estudos que envolveram 6.152 pessoas com idade média de 27 anos.

Depois de analisar os resultados de cada estudo, eles descobriram que pessoas propensas à ansiedade ou ao mau humor, ou aquelas que bebem para lidar com o estresse, sentem mais intensamente a "ansiedade de ressaca".

Pessoas que agem de maneiras que "vão contra seus valores pessoais" enquanto estão bêbadas também geralmente se sentem mais envergonhadas, arrependidas ou ansiosas durante uma ressaca.



Esses sentimentos podem levar a pensamentos excessivos e autocríticas severas, o que agrava o sofrimento emocional ou a "ansiedade da ressaca".

Enquanto isso, aqueles com maior resiliência emocional — a capacidade de se adaptar ao estresse e manter a perspectiva — tendem a lidar com a situação de forma mais eficaz.

Em artigo publicado na revista Drug and Alcohol Review, os pesquisadores também afirmaram: "Essas descobertas se alinham com pesquisas anteriores que sugerem que jovens adultos frequentemente percebem a ressaca como uma consequência menor, porém inevitável, do consumo excessivo de álcool. Essa crença pode advir de uma maior ênfase nos aspectos sociais e prazerosos do consumo de álcool, com os efeitos negativos da ressaca sendo vistos como uma compensação aceitável, em vez de um impedimento."

Os cientistas não explicaram exatamente como o álcool pode desencadear essa ansiedade. No entanto, estudos anteriores sugeriram que o álcool influencia o humor e os níveis de ansiedade no cérebro de uma pessoa, fazendo com que ela se sinta mais feliz e relaxada.

Uma vez que os níveis de álcool diminuem no corpo, os sentimentos de ansiedade e depressão podem aumentar.

