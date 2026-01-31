Ressaca: veja em qual idade os sintomas são piores

A- A+

Se você é jovem e acredita que bebeu em excesso na noite anterior ou que os sintomas da ressaca estão piores, você pode não estar totalmente errado. Segundo uma nova pesquisa realizada por cientistas da Universidade de Utrecht, na Holanda, os grandes bebedores entre 18 e 35 anos são os que apresentam os sintomas mais graves da condição.

Aqueles na categoria de 46 a 65 anos classificaram sua dor de cabeça, náusea e exaustão pós-álcool como metade da intensidade dos bebedores mais jovens.

Os especialistas explicaram que, com a idade, desenvolvemos uma "tolerância" aos sintomas e os percebemos como menos graves. As descobertas contradizem evidências de estudos anteriores que sugerem que as ressacas pioram à medida que envelhecemos.

Entretanto, os especialistas holandeses disseram que suas descobertas mostram que não apenas a gravidade e a frequência da ressaca diminuem com a idade, mas as pessoas se sentem "menos bêbadas" à medida que envelhecem — apesar de beberem a mesma quantidade de bebida.

Estudo

Os cientistas coletaram dados de 761 consumidores holandeses de álcool com idades entre 18 e 94 anos.

Os participantes foram questionados sobre seu consumo de álcool no período de dois meses anterior ao bloqueio da Covid-19. Eles foram solicitados a registrar o número de bebidas alcoólicas que consumiam em média por semana e o número de dias por semana em que consumiam álcool.

Eles ainda foram solicitados a classificar suas ressacas em uma escala de gravidade de 0 a 10 e registrar quantas ressacas tiveram nos dois meses anteriores.

Os pesquisadores realizaram uma análise para comparar os participantes de diferentes faixas etárias quanto à quantidade de álcool ingerida e procuraram diferenças na gravidade da ressaca.

A ressaca ou síndrome de “pós-intoxicação por álcool” é um complexo de sintomas de distúrbios psicofisiológicos que se desenvolvem depois do uso excessivo de álcool.

Os sintomas variam entre mal-estar geral, dor de cabeça, fadiga, náusea, boca seca, sede, falta de apetite e alterações mentais e neurológicas (como dificuldade de concentração e déficit cognitivo, por exemplo).

Em geral, os sintomas aparecem entre seis e oito horas após o fim do excesso alcoólico e podem ser observados por até 20 horas.

Algumas bebidas contêm grande quantidade de impurezas tóxicas (metanol, óleos fúseis, álcoois superiores, aldeídos). O uso de bebidas alcoólicas com alto teor de impurezas (bourbon, uísque, tequila) é acompanhado por uma ressaca mais intensa.

