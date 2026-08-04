Ressonância magnética com mais conforto e segurança

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Reconhecido pela excelência de seus serviços há mais de uma década, o Jayme da Fonte Diagnóstico segue investindo em tecnologia para oferecer exames cada vez mais precisos, agregados a um atendimento humanizado. O mais recente avanço é um upgrade no equipamento de ressonância magnética, que assegura redução em até 50% no tempo dentro da máquina, permite respiração livre durante o exame, correção automática de movimento e menor necessidade de repetições.

O médico Alexandre da Fonte, coordenador do serviço, ressalta que essa mudança, incorporando o auxílio de ferramentas inteligentes, eleva a assertividade do diagnóstico. A ressonância é um exame importante na pesquisa e análise de problemas no cérebro, ossos, coração, fígado, mamas, entre outros.

“Com mais esse avanço da ressonância, passamos a ter imagens com qualidade superior, além de recursos avançados para exames específicos em hepatologia, urologia, oncologia, ortopedia, neurologia e cardiologia", completa, o médico, lembrando que a unidade mantém uma parceria internacional com o Mayo Clinic, um dos mais respeitáveis centros de saúde dos Estados Unidos para pesquisas na área de hepatologia.

O Jayme da Fonte Diagnóstico é também colaborador do Instituto do Fígado de Pernambuco, importante unidade no tratamento de doenças hepáticas no estado, realizando os estudos de ressonância desse serviço. “Essas colaborações colocam o Jayme da Fonte Diagnóstico em um seleto grupo de instituições de referência em todo o mundo”, diz o médico.

Acolhimento

Os exames são feitos com total acompanhamento da equipe, mantendo contato direto com o paciente durante toda a permanência em sala, prontos para apoiar em qualquer situação. Além disso, os resultados estão disponíveis totalmente online, para o paciente e para o médico.

Outro destaque, diz o médico Alexandre da Fonte, é que a unidade é pioneira na realização da elastografia por ressonância magnética pela técnica convencional há mais de 10 anos, agora aprimorado com o auxílio da inteligência artificial. “Somos um dos únicos centros da América Latina - e o único do Norte/Nordeste - a realizar a elastografia hepática pela técnica 3D, em fase de testes, que permite uma avaliação ainda mais precisa do fígado”, explica.

Atendimento

O Jayme da Fonte Diagnóstico integra o Complexo Hospitalar Jayme da Fonte e atende pacientes internados ou não. Com ampla diversidade de convênios parceiros, funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h; e aos sábados e domingos, das 7h30 às 17h.

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