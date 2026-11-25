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SAÚDE "Ressurgimento da epidemia": após queda histórica, novas infecções de HIV podem voltar a crescer Novo relatório afirma que cortes no financiamento internacional e campanhas contrárias aos direitos humanos têm levado a um retrocesso na resposta ao HIV e à Aids

O Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (Unaids) lançou, nesta terça-feira, um relatório que alerta para o risco de um “ressurgimento da epidemia” em meio aos cortes de financiamento internacional da resposta ao vírus e campanhas contrárias aos direitos humanos e igualdade de gênero. Para o programa, há uma crise global que ameaça “uma das maiores conquistas da saúde pública na história”.

Em 2025, de acordo com dados do Unaids, foi registrado 1,2 milhão de novos casos no mundo, uma queda de 42,9% em relação a 2010. No entanto, “a redução da testagem, da prevenção, do trabalho de campo, do início do tratamento e do apoio à adesão acabará se traduzindo em mais transmissão do HIV e em aumento de adoecimento e de mortes relacionadas à Aids” (síndrome da imunodeficiência adquirida), diz o programa.

“O mundo está caminhando de olhos fechados para uma crise evitável. Sabemos o que acontece quando a prevenção ao HIV entra em colapso: mais infecções são registradas, a necessidade de tratamento aumenta, os custos disparam e vidas são perdidas. Cada unidade de saúde que fecha, cada profissional que perde o emprego e cada jovem mulher que é afastada dos serviços de prevenção hoje corre o risco de se tornar uma nova infecção pelo HIV amanhã”, complementa Winnie Byanyima, diretora executiva do Unaids, em nota.

Em entrevista à agência de notícias Reuters, Winnie chegou a prever que, já em 2027, o mundo pode começar a registrar uma reversão na tendência de queda nas novas infecções e identificar uma alta. Segundo a diretora, há diversos “sinais do que está por vir, que provavelmente será um aumento das novas infecções".

Além disso, o Unaids destaca que, embora os casos tenham caído nos últimos anos, o progresso tem sido insuficiente para alcançar a meta de eliminação da transmissão do HIV e da Aids como problemas de saúde pública até 2030. Para isso, era preciso que o mundo tivesse registrado apenas 200 mil novas infecções em 2025, um milhão a menos do que o número oficial.

O novo relatório também chama atenção que o cenário é desigual, com algumas regiões do planeta e países já registrando há anos uma tendência de alta, o que inclui a América Latina, que viveu um crescimento de 25% nas novas infecções por HIV entre 2010 e 2025. As únicas outras regiões que viveram um aumento no período foram Europa Oriental e Ásia Central, onde os novos casos cresceram 17%, e Norte e Leste da África, onde saltaram 78%.

O Brasil também aparece entre os 21 países que viram o número de novas infecções aumentar em mais de 20% desde 2010. Segundo os números do último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, foram notificados 39,2 mil novos casos de HIV em 2024, uma alta de 21,9% em relação ao registrado uma década antes. Estima-se que quase 1,7 milhão de brasileiros vivem com HIV hoje.

No mundo, cerca de 40 milhões de pessoas no mundo vivem com HIV. Hoje, o tratamento consegue manter o vírus sob controle, sem que o caso evolua para a Aids, estágio mais avançado da infecção. Além disso, o tratamento reduz a disseminação do vírus, já que a terapia consegue tornar o indivíduo indetectável e intransmissível.

Redução de investimento e prevenção

A nova análise do Unaids alerta que os recursos disponíveis para o HIV em países de baixa e média renda caíram mais de US$ 1 bilhão em 2025, deixando uma lacuna anual de US$ 4,3 bilhões entre os recursos disponíveis e os necessários para eliminar a Aids como ameaça à saúde pública até 2030.

Em nota, o programa diz que isso tem levado ao encerramento de programas de prevenção ao HIV e de serviços liderados por comunidades e à perda de profissionais nos sistemas de saúde de “muitos países que enfrentam forte pressão fiscal não conseguem absorver sozinhos a dimensão da redução do financiamento”.

O número de usuários de profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP) – estratégia de uso contínuo de antivirais por indivíduos em maior risco de exposição ao vírus, que impede em quase 100% a infecção – diminuiu “drasticamente” no ano passado, com 446 mil pessoas protegidas a menos do que no ano anterior.

Em relação às consideradas populações-chave pelo Unaids, o uso da PrEP caiu 59% entre profissionais do sexo, 58% entre pessoas que fazem uso de drogas injetáveis, 23% entre pessoas trans e 17% entre homens gays e outros homens que fazem sexo com homens.

De mais de 20 milhões de pessoas que o Unaids estima precisarem da PrEP até 2030, apenas 2,6 milhões tinham acesso em 2025. Por outro lado, o Brasil, que tem um dos maiores programas de PrEP no mundo, registra um crescimento contínuo no número de usuários, que aumentou 32% de 2024 para 2025. A estratégia está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) desde 2018.

“As infecções pelo HIV não acontecem porque as ferramentas de prevenção não existem. Elas acontecem quando as pessoas não conseguem acessar essas ferramentas. É inconcebível que, justamente quando o mundo dispõe de tecnologias inovadoras de prevenção capazes de reduzir drasticamente as novas infecções, os cortes no financiamento as estejam colocando fora do alcance de quem mais precisa”, afirma Winnie.

De acordo com o Unaids o cenário de interrupção dos serviços é motivado pela retirada do apoio financeiro nos últimos dois anos, “obrigando muitas organizações a reduzir ou interromper seu trabalho com o HIV”. Os Estados Unidos, principal país que financia a resposta internacional, diminuiu o apoio em 26% entre 2024 e 2025, após o congelamento de verbas no início do ano passado. A África Ocidental e Central, por exemplo depende em cerca de 90% de financiamento externo para o tratamento do HIV.

Além disso, em alguns países, há um uso crescente de “controles legais e burocráticos que dificultam – e por vezes tornam perigoso – o funcionamento de organizações comunitárias e de outras organizações da sociedade civil”.

Um estudo constatou que mais de três quartos das organizações da sociedade civil pesquisadas relataram interrupções nos serviços, e mais de 80% operavam com menos da metade de sua capacidade até o final de 2025.

“O pior impacto ainda pode estar por vir. As estimativas atuais do UNAIDS sobre o HIV ainda não captam todos os efeitos das interrupções de financiamento de 2025, devido à defasagem entre o momento dos cortes e o momento em que as pessoas podem abandonar o cuidado ou ficar sem acesso a opções de prevenção”, diz o programa em nota.

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