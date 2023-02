Restaurada, Igreja de São Pedro reabre para fiéis após o Carnaval

A- A+

Depois de quase três anos fechada para restauração, a Igreja de São Pedro dos Clérigos, que fica no Pátio de São Pedro, no Centro do Recife, foi reaberta esta semana com uma missa. A cerimônia, nessa quarta-feira (8), foi restrita a convidados, mas o templo poderá ser frequentado novamente pelos fiéis depois do Carnaval.

Isso porque, como o Pátio de São Pedro é polo de Carnaval, a igreja será envolta por tapumes para proteção. Após a folia, as missas serão novamente celebradas com a presença do povo.

“É com muita alegria que participamos dessa celebração de ação de graças na reabertura deste templo tão belo depois de alguns anos de restauro e de conservação desse cartão postal da cidade do Recife”, disse o arcebispo emérito de Vitória da Conquista e vigário geral de Olinda e Recife, dom Luís Pepeu.

A reforma do templo teve o trabalho de 40 profissionais, liderados pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (Iphan), com supervisão da Comissão das Irmandades da Arquidiocese de Olinda e Recife.

“Temos a alegria de devolver essa igreja ao povo do Recife. A Irmandade de São Pedro dos Clérigos se alegra com esse momento histórico, onde a igreja reabre de uma forma totalmente diferente, com cores douradas que remetem à origem da construção”, comemora o padre Paulo Dutra, presidente da comissão arquidiocesana.

“Aqui, a gente tem uma marca forte do barroco brasileiro do século XVIII. Eu diria que não é só um patrimônio para o Recife, é um patrimônio para o Brasil e para além do Brasil”, disse o prefeito da capital pernambucana, João Campos, que ainda citou a necessidade de cuidado com a preservação do templo. “A gente parabeniza todos os envolvidos”.

A igreja de estilo barroco, erguida no século XVIII e tombada pelo Iphan em 1985, recebeu o título de Concatedral. Junto com a Catedral de Olinda, que é dedicada ao Santíssimo Salvador, a concatedral de São Pedro dos Clérigos possui a cátedra, uma cadeira somente usada pelo bispo da Arquidiocese.



