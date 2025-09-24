Qua, 24 de Setembro

ZONA NORTE DO RECIFE

Restaurada, imagem de Nossa Senhora da Conceição é revelada aos fiéis, no Recife; veja

Cerimônia de reinauguração ocorreu na noite desta quarta (24)

Imagem de Nossa Senhora da Conceição foi restauradaImagem de Nossa Senhora da Conceição foi restaurada - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O Santuário de Nossa Senhora da Conceição voltou a estar sob os pés da Imaculada. Nesta quarta-feira (24), no Morro da Conceição, Zona Norte do Recife, a imagem da santa foi entregue restaurada.   

A cerimônia da reinauguração foi presidida pelo reitor do Santuário, padre Emerson Borges, e do bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, dom Josivaldo Bezerra.   

A obra de restauro foi conduzida pela Prefeitura do Recife. Os serviços foram concluídos em 45 dias úteis. Tanto o nicho quanto a imagem foram tratados nos pontos de oxidação e desbotamento da pintura. Foi retomada parte da pintura dourada em elementos que estavam em tons de azul, uma releitura da pigmentação mais antiga da imagem. 

Aos pés da Santa, o prefeito do Recife, João Campos, pediu paz e proteção para a cidade e ressaltou o peso histórico, cultural e religioso do local. 

Prefeito do Recife, João Campos, discursou no evento de reinauguração da imagem de Nossa Senhora da Conceição, no Recife Prefeito do Recife, João Campos, discursou no evento de reinauguração da imagem de Nossa Senhora da Conceição, no Recife  - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco 

“Sabemos que essa imagem se mistura com a história da nossa cidade, com a luta, esperança, e a fé. Esse Santuário tem um significado muito grande e parte da força do Recife a gente deve a esse pilar de espiritualidade e cultura de devoção tão bonita”, afirmou João Campos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciclos 
O reitor do Santuário de Nossa Senhora da Conceição revelou o sentimento envolvido com a entrega da restauração da imagem e enxerga como um fim do ciclo que começou com a reforma da igreja, ainda em 2024, após o trágico desabamento do teto. 

“É uma sensação que estamos concluindo e deixando tudo no seu devido lugar. Passamos por esse momento tão difícil no Santuário, agora com a imagem restaurada, traz esse sinal de esperança, para a gente não desanimar e não ter medo”, disse padre Emerson Borges

Reitor do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, Pe. Emerson Borges, celebrou o fim de mais um ciclo Reitor do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, Pe. Emerson Borges, celebrou o fim de mais um ciclo - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco 

“A imagem de Nossa Senhora conclui esse ciclo de restauração. O sentimento é de alegria, gratidão e muita esperança. É só ter paciência que as coisas vão tomando o seu devido lugar e a Imaculada vai a nossa frente em todos os momentos”, garantiu o padre Emerson.  

História 
A imagem foi trazida da França em um navio em 1904, mede 3,5 metros de altura e pesa 1840 kg. Representa Maria Santíssima, toda vestida de branco e envolvida em um manto azul. 

Simboliza a passagem bíblica do livro do Gênesis 3,15, onde Deus diz: "porei inimizade entre ti e a Mulher, entre a tua descendência e a dela. Tu lhe ferirás o calcanhar e ela te esmagará a cabeça".

  • Cerimônia e missa de reinauguração da imagem da santa do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, após um período de 45 dias de restauração. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
    Cerimônia e missa de reinauguração da imagem da santa do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, após um período de 45 dias de restauração. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
O ícone de Nossa Senhora está de pé sobre o globo terrestre, com uma coroa dourada na cabeça, com as mãos unidas em oração e uma cobra sendo esmagada pelos pés e tem sua face voltada para a igreja numa posição privilegiada, onde pode ser vista de várias partes do Recife. Com a chegada da imagem, tem início a criação da então comunidade do Morro da Conceição.

A imagem foi restaurada pela primeira vez em 2001, e em 2014, passou pela segunda intervenção artística, com duração de três meses para o restauro.  

