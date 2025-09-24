A- A+

ZONA NORTE DO RECIFE Restaurada, imagem de Nossa Senhora da Conceição é revelada aos fiéis, no Recife; veja Cerimônia de reinauguração ocorreu na noite desta quarta (24)

O Santuário de Nossa Senhora da Conceição voltou a estar sob os pés da Imaculada. Nesta quarta-feira (24), no Morro da Conceição, Zona Norte do Recife, a imagem da santa foi entregue restaurada.

A cerimônia da reinauguração foi presidida pelo reitor do Santuário, padre Emerson Borges, e do bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, dom Josivaldo Bezerra.

A obra de restauro foi conduzida pela Prefeitura do Recife. Os serviços foram concluídos em 45 dias úteis. Tanto o nicho quanto a imagem foram tratados nos pontos de oxidação e desbotamento da pintura. Foi retomada parte da pintura dourada em elementos que estavam em tons de azul, uma releitura da pigmentação mais antiga da imagem.

Aos pés da Santa, o prefeito do Recife, João Campos, pediu paz e proteção para a cidade e ressaltou o peso histórico, cultural e religioso do local.

Prefeito do Recife, João Campos, discursou no evento de reinauguração da imagem de Nossa Senhora da Conceição, no Recife - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

“Sabemos que essa imagem se mistura com a história da nossa cidade, com a luta, esperança, e a fé. Esse Santuário tem um significado muito grande e parte da força do Recife a gente deve a esse pilar de espiritualidade e cultura de devoção tão bonita”, afirmou João Campos.

Ciclos

O reitor do Santuário de Nossa Senhora da Conceição revelou o sentimento envolvido com a entrega da restauração da imagem e enxerga como um fim do ciclo que começou com a reforma da igreja, ainda em 2024, após o trágico desabamento do teto.

“É uma sensação que estamos concluindo e deixando tudo no seu devido lugar. Passamos por esse momento tão difícil no Santuário, agora com a imagem restaurada, traz esse sinal de esperança, para a gente não desanimar e não ter medo”, disse padre Emerson Borges

Reitor do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, Pe. Emerson Borges, celebrou o fim de mais um ciclo - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

“A imagem de Nossa Senhora conclui esse ciclo de restauração. O sentimento é de alegria, gratidão e muita esperança. É só ter paciência que as coisas vão tomando o seu devido lugar e a Imaculada vai a nossa frente em todos os momentos”, garantiu o padre Emerson.

História

A imagem foi trazida da França em um navio em 1904, mede 3,5 metros de altura e pesa 1840 kg. Representa Maria Santíssima, toda vestida de branco e envolvida em um manto azul.

Simboliza a passagem bíblica do livro do Gênesis 3,15, onde Deus diz: "porei inimizade entre ti e a Mulher, entre a tua descendência e a dela. Tu lhe ferirás o calcanhar e ela te esmagará a cabeça".

Cerimônia e missa de reinauguração da imagem da santa do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, após um período de 45 dias de restauração. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Cerimônia e missa de reinauguração da imagem da santa do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, após um período de 45 dias de restauração. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Cerimônia e missa de reinauguração da imagem da santa do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, após um período de 45 dias de restauração. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Cerimônia e missa de reinauguração da imagem da santa do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, após um período de 45 dias de restauração. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Cerimônia e missa de reinauguração da imagem da santa do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, após um período de 45 dias de restauração. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Cerimônia e missa de reinauguração da imagem da santa do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, após um período de 45 dias de restauração. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco



O ícone de Nossa Senhora está de pé sobre o globo terrestre, com uma coroa dourada na cabeça, com as mãos unidas em oração e uma cobra sendo esmagada pelos pés e tem sua face voltada para a igreja numa posição privilegiada, onde pode ser vista de várias partes do Recife. Com a chegada da imagem, tem início a criação da então comunidade do Morro da Conceição.

A imagem foi restaurada pela primeira vez em 2001, e em 2014, passou pela segunda intervenção artística, com duração de três meses para o restauro.

