Restaurante em Gravatá é flagrado furtando energia suficiente para abastecer 420 casas

Localizado na Praça Rodolfo Moraes, no Centro de Gravatá, um restaurante foi flagrado pela Neoenergia Pernambuco desviando energia elétrica. A irregularidade foi constatada depois que análises realizadas pela área de inteligência da empresa apontaram indícios de fraude na medição de energia elétrica do imóvel.

No local, equipes da concessionária confirmaram que a energia consumida pelo estabelecimento não passava pela medição. De acordo com a Neoenergia, o volume recuperado pela ação foi de aproximadamente 50.000 kWh, quantidade que seria suficiente para abastecer, aproximadamente, 420 residências por um mês.

Após a detecção da irregularidade, a informou Neoenergia cobrará o cliente por toda energia não medida, conforme determina a legislação do setor elétrico.

“A atuação do núcleo de inteligência da Neoenergia Pernambuco foi decisiva para a identificação do desvio. Irregularidades como essa prejudicam toda a sociedade e impactam diretamente no valor da conta de todos os consumidores de energia. Por isso, é importante denunciar e não ser conivente com esse tipo de conduta”, relata o Supervisor de Proteção da Receita da Neoenergia Pernambuco, Ícaro Bezerra.

A concessionária reforçou ainda que o furto de energia é crime sujeito às penalidades do artigo 155 do Código Penal Brasileiro. Caso desconfie de alguma irregularidade, o consumidor pode entrar em contato com a Neoenergia Pernambuco, por meio do 116, e fazer a denúncia. Não é preciso se identificar.

