INCÊNDIO Restaurante Macunaíma de Boa Viagem sofre princípio de incêndio causado por chapa na cozinha Último incêndio no local aconteceu em 25 de outubro do ano passado

A unidade do restaurante Macunaíma localizada na avenida Engenheiro Domingos Ferreira, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, teve um princípio de incêndio no início da noite desta segunda-feira (24).

Duas equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foram chamados ao local, mas os próprios funcionários do estabelecimento controlaram as chamas com um extintor. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a corporação, o chamado para o endereço aconteceu às 18h15, e o fogo foi iniciado na área da cozinha.

A gerência do estabelecimento se negou a falar com a reportagem da Folha de Pernambuco. Um funcionário, no entanto, afirmou que o fogo subiu pela chapa da grelha e que um extintor controlou a situação.

Esta é a segunda vez que o local vive um incidente com fogo em menos de seis meses. O último episódio aconteceu no dia 25 de outubro do ano passado, quando um incêndio atingiu o restaurante.

A ocorrência foi finalizada pouco antes das 19h, após uma inspeção dos bombeiros, que afirmaram não haver mais riscos.

