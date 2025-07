A- A+

IGREJA Recife: restauro da imagem de Nossa Senhora da Conceição do Morro começa nesta terça-feira (8) Com celebração e aspersão de água benta, obras começam a exatos cinco meses para o dia dedicado à padroeira afetiva do Recife

Começarão nesta terça-feira (8) as obras de restauro da imagem de Nossa Senhora da Conceição que está no alto do Morro da Conceição, no bairro de mesmo nome da Zona Norte do Recife.

A intervenção terá início a exatos cinco meses para o dia dedicado à padroeira afetiva da capital pernambucana, 8 de dezembro. O investimento total no serviço é de R$ 117.648,46 e a obra deverá ser entregue em 45 dias.

De acordo com o Santuário do Morro, também passará por reformas o nicho onde está entronizada a imagem da Imaculada Conceição.

O templo de Nossa Senhora da Conceição do Morro foi entregue à população em maio deste ano após cerca de oito meses de reformas. Em agosto do ano passado, o desabamento do teto causou a morte de duas pessoas.

A programação do início das obras de restauro começará ao meio-dia desta terça, aos pés da imagem, e terá uma celebração para pedir as bençãos nas intervenções e agradecer pela iniciativa.

Em seguida, haverá aspersão de água benta sobre os gestores municipais presentes, como o prefeito do Recife, João Campos, e os trabalhadores da equipe técnica responsável.

A obra será executada pela Prefeitura do Recife (PCR). O processo fará uma manutenção geral para reavivamento da pintura na peça de ferro fundido, com tratamento mais robusto nos pontos de oxidação.

O uso de materiais compatíveis e certificados tem como objetivo garantir a integridade e a autenticidade dos elementos originais da imagem, que está no Morro da Conceição há 120 anos.

O Santuário do Morro explica que a imagem e o nicho serão isolados, sendo as atividades de restauração feitas no local.

A evolução da obra poderá ser vista pelos fiéis e acompanhada durante a semana, de segunda a quinta-feira, das 7h às 17h, e às sextas-feiras, das 7h às 16h.

Durante a realização do serviço, o funcionamento do Santuário do Morro da Conceição seguirá a programação normal, exceto o acesso à parte posterior, onde fica o monumento, que terá acesso restrito a um dos velários.

Os trabalhos estarão sob responsabilidade da engenheira Regina Gaudêncio, responsável por coordenar a equipe técnica composta por quatro profissionais diretos no processo e um consultor de restauro especialista em metais.

Vista aérea do Santuário do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

A imagem de Nossa Senhora da Conceição

Trazida de Lourdes, na França, no ano de 1904, a imagem de Nossa Senhora da Conceição está colocada no ponto mais alto do Recife, à época conhecido como Alto do Oiteiros ou Alto Bela Vista.

O pedido para a construção da imagem foi feito pelo então bispo da Diocese de Olinda, dom Luís Raymundo da Silva Britto, por ocasião da comemoração dos 50 anos da proclamação do dogma da Imaculada Conceição, verdade da fé católica que afirma que a Virgem Maria foi preservada do pecado original desde o momento de sua concepção (ou conceição).

Esse dogma, um dos quatro atribuídos a Maria, foi proclamado pelo papa Pio IX, em 8 de dezembro de 1854.

A imagem do Morro da Conceição passará por sua terceira reforma, tendo sido a primeira em 2001 e a segunda em 2014.

Com 3,5 metros de altura e peso de 1.840 quilos, a imagem da Imaculada Conceição representa a figura de Maria Mãe de Jesus toda vestida de branco e envolta em um manto azul e simboliza a passagem bíblica citada no versículo 15 do terceiro capítulo do livro do Gênesis:

"Porei inimizade entre ti [a serpente, figura do diabo] e a Mulher, entre a tua descendência e a dela. Tu lhe ferirás o calcanhar e ela te esmagará a cabeça".

A imagem mostra Maria de pé sobre o globo terrestre, com uma coroa dourada na cabeça, com as mãos unidas em oração e uma cobra sendo esmagada pelos pés.



A face é voltada para a igreja matriz numa posição privilegiada que pode ser vista de várias partes do Recife.

