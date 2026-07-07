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luto Restos do ex-líder iraniano Khamenei chegam ao Iraque para procissão por santuários xiitas O aiatolá morreu aos 86 anos, em 28 de fevereiro, em ataques conjuntos de Israel e dos Estados Unidos no primeiro dia da guerra contra o Irã

Os restos mortais do ex-líder supremo do Irã, Ali Khamenei, chegaram nesta terça-feira (7) à cidade de Najaf, no Iraque, para uma procissão por dois importantes santuários xiitas antes de seu sepultamento.

O aiatolá morreu aos 86 anos, em 28 de fevereiro, em ataques conjuntos de Israel e dos Estados Unidos no primeiro dia da guerra contra o Irã.

As cerimônias públicas no Irã foram concluídas nesta terça-feira na cidade sagrada de Qom. Na véspera, a despedida em Teerã foi uma oportunidade para demonstrar força e unidade, seis meses após manifestações multitudinárias contra o governo e o alto custo de vida, que as autoridades reprimiram com extrema violência.

Em Qom, uma cidade de 1,5 milhão de habitantes situada ao sul da capital, as ruas também estavam tomadas por multidões, segundo imagens aéreas da televisão estatal.

Durante a oração, conduzida pelo aiatolá Abdollah Javadi Amoli, de 93 anos, figura influente do xiismo conservador, uma multidão entoou "Morte aos Estados Unidos!", um lema frequentemente ouvido nos comícios da República Islâmica.

Os caixões do aiatolá Khamenei e de alguns familiares mortos no mesmo ataque, incluindo uma neta de 14 meses, eram aguardados na noite desta terça-feira no vizinho Iraque.

No Iraque, a procissão seguirá pelas cidades de Najaf e Karbala, dois dos santuários mais sagrados do islamismo xiita.

Em Najaf, principal centro dos seminários religiosos e local onde estudaram e lecionaram as mais altas autoridades clericais, o cortejo seguirá em direção ao imponente santuário do imã Ali, genro do profeta Maomé, quarto califa do islã e primeiro imã xiita.

Posteriormente, os restos mortais seguirão para Karbala, ao norte, até os santuários do imã Hussein e de seu irmão Abbas. A morte de Hussein — o terceiro imã xiita — no século VII é lembrada todos os anos por milhões de fiéis durante a celebração da Ashura.

As autoridades iraquianas, que mantêm estreitas relações políticas e religiosas com o Irã, anunciaram o envio de um amplo esquema de segurança.

Milhões de iranianos tomaram as ruas nos últimos dias para prestar um último adeus a Khamenei, elevado à condição de mártir, em uma despedida comparável às exéquias de 1989 de seu antecessor, o aiatolá Ruhollah Khomeini, fundador da República Islâmica.

O enterro de quem presidiu o país por mais de três décadas será na quinta-feira, na cidade sagrada de Mashhad, no nordeste do Irã, de onde era natural.

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