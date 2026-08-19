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escavações Restos para mais de 20 pessoas são encontrados em busca de valas comuns em Kosovo As escavações ocorreram há duas semanas na região de Zubin Potok, no norte do país

As autoridades de Kosovo informaram quarta-feira (19) a descoberta dos restos mortais de mais de 20 pessoas em três possíveis valas comuns que, acredita-se, abrigaram vítimas dos conflitos étnicos da década de 1990.

“Equipes do Instituto de Medicina Legal encontraram restos ósseos que se suspeitam pertencem a pelo menos 23 pessoas”, informou um comunicado conjunto da promotoria, da polícia e dos investigadores forenses.

“A identificação completa será realizada após a conclusão dos exames forenses e dos procedimentos pertinentes”, acrescentou o texto.

As escavações ocorreram há duas semanas na região de Zubin Potok, no norte do país, onde as autoridades procuram vítimas de origem albanesa que ainda constam como desaparecidas.

A guerra de 1998-1999 entre guerrilheiros da etnia albanesa que lutaram pela independência e as forças armadas sérvias deixou cerca de 13 mil mortos e 4 mil desaparecidos.

Décadas de trabalho para localizar valas comuns permitiram recuperar os restos mortais de milhares de pessoas, mas 1.600 continuam desaparecidas.

Os restos provavelmente pertencem aos "23 albaneses que foram sequestrados de forma violenta na cidade de Mitrovica e executados" na primavera de 1999 no Hemisfério Norte, declarou o primeiro-ministro em exercício, Albin Kurti, enquanto as escavações ainda continuavam.

A promotoria informou que todos os restos foram enviados para exames de DNA e anunciou que o processo poderia levar meses.

A polícia também deteve, nos últimos dias, três homens da região suspeitos de crimes de guerra, segundo o comunicado.

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