Resultado de procedimento estético viraliza por 'antes e depois' na Turquia; veja vídeo

O resultado de uma cirurgia plástica, na Turquia, tem causado polêmica nas redes sociais. Isso porque a paciente ficou irreconhecível. O consultório em que ela realizou o procedimento já viralizou anteriormente por outro caso de 'renascimento' estético. Na postagem recente, eles contam que a paciente da vez é de Londres, na Inglaterra, mas foi à Turquia realizar as operações. Ela não teve a idade revelada.

O compartilhamento das fotos foi feito pelo próprio Instagram da clínica. Na legenda, eles dizem: "Nossa querida paciente Yana veio de Londres para realizar procedimentos estéticos faciais. Há dois anos, realizamos para ela uma rinoplastia, lifting facial e de pescoço, além de cirurgias de blefaroplastia superior e inferior. Aqui está o resultado final."

Na internet, as pessoas ficaram surpresas com a mudança na aparência da mulher. Alguns desconfiam do resultado, apontam discrepâncias, questionam o uso de touca no cabelo; outros, brincam ao falar que querem um exame de DNA que comprove ser a mesma pessoa.

