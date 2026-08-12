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Estados Unidos Resultado dividido para a esquerda e o centro nas primárias democratas dos EUA Com as eleições legislativas de novembro no horizonte, as primárias devem definir o rumo de um partido que busca a melhor forma de enfrentar o presidente Donald Trump e tirar dos republicanos o controle do Congresso

As primárias realizadas em vários estados americanos produziram, nesta quarta-feira (12), um resultado dividido na disputa interna do Partido Democrata, com uma vitória em Minnesota para a ala esquerda, que, no entanto, sofreu uma derrota inesperada em Wisconsin para o candidato centrista.

Com as eleições legislativas de novembro no horizonte, as primárias devem definir o rumo de um partido que busca a melhor forma de enfrentar o presidente Donald Trump e tirar dos republicanos o controle do Congresso.

Em Minnesota, a candidata democrata de esquerda Peggy Flanagan impôs-se com 59% dos votos sobre sua rival moderada, Angie Craig, e será a candidata para substituir a senadora em fim de mandato Tina Smith.

Flanagan contou com o apoio de Smith e de senadores de esquerda de destaque, entre eles Bernie Sanders e Elizabeth Warren, enquanto Craig foi respaldada por democratas que defendiam que seu histórico de vitórias em eleições acirradas a tornava a opção mais segura para as legislativas.

"Sinto-me verdadeiramente honrada e comovida por ser a indicada democrata de Minnesota para o Senado dos Estados Unidos. Obrigada, Minnesota, por tudo", escreveu Flanagan no X.

I am truly honored and humbled to be Minnesota’s Democratic nominee for U.S. Senate.



Thank you, Minnesota – for everything. pic.twitter.com/99kxujwXyt — Peggy Flanagan (@peggyflanagan) August 12, 2026

A candidata de esquerda recebeu em seguida o apoio de Craig, que em uma mensagem nas redes lhe ofereceu seu "apoio incondicional".

Enquanto isso, na disputa pela indicação democrata ao governo de Wisconsin, o centrista David Crowley derrotou por uma margem estreita sua rival de esquerda, Francesca Hong, que era a favorita nas pesquisas.

Crowley obteve 39,8% contra 39,4% de Hong, segundo projeções da CNN, CBS e NBC.

Uma nova geração de candidatos de esquerda aspira a remodelar o Partido Democrata, que está dividido sobre até que ponto deve se deslocar para a esquerda enquanto tenta aproveitar os baixos índices de aprovação de Trump.

Na semana passada, Abdul El-Sayed, da ala progressista, obteve uma vitória apertada sobre Haley Stevens nas primárias democratas ao Senado pelo Michigan.

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