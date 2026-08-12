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Estados Unidos

Resultado dividido para a esquerda e o centro nas primárias democratas dos EUA

Com as eleições legislativas de novembro no horizonte, as primárias devem definir o rumo de um partido que busca a melhor forma de enfrentar o presidente Donald Trump e tirar dos republicanos o controle do Congresso

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Em Memphis, Tennessee, no último dia de votação antecipada, eleitores depositam seus votos em um centro de votaçãoEm Memphis, Tennessee, no último dia de votação antecipada, eleitores depositam seus votos em um centro de votação - Foto: Archana Thiyagarajan/AFP

As primárias realizadas em vários estados americanos produziram, nesta quarta-feira (12), um resultado dividido na disputa interna do Partido Democrata, com uma vitória em Minnesota para a ala esquerda, que, no entanto, sofreu uma derrota inesperada em Wisconsin para o candidato centrista.

Com as eleições legislativas de novembro no horizonte, as primárias devem definir o rumo de um partido que busca a melhor forma de enfrentar o presidente Donald Trump e tirar dos republicanos o controle do Congresso.

Em Minnesota, a candidata democrata de esquerda Peggy Flanagan impôs-se com 59% dos votos sobre sua rival moderada, Angie Craig, e será a candidata para substituir a senadora em fim de mandato Tina Smith.

Flanagan contou com o apoio de Smith e de senadores de esquerda de destaque, entre eles Bernie Sanders e Elizabeth Warren, enquanto Craig foi respaldada por democratas que defendiam que seu histórico de vitórias em eleições acirradas a tornava a opção mais segura para as legislativas.

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"Sinto-me verdadeiramente honrada e comovida por ser a indicada democrata de Minnesota para o Senado dos Estados Unidos. Obrigada, Minnesota, por tudo", escreveu Flanagan no X.

 

A candidata de esquerda recebeu em seguida o apoio de Craig, que em uma mensagem nas redes lhe ofereceu seu "apoio incondicional".

Enquanto isso, na disputa pela indicação democrata ao governo de Wisconsin, o centrista David Crowley derrotou por uma margem estreita sua rival de esquerda, Francesca Hong, que era a favorita nas pesquisas.

Crowley obteve 39,8% contra 39,4% de Hong, segundo projeções da CNN, CBS e NBC.

Uma nova geração de candidatos de esquerda aspira a remodelar o Partido Democrata, que está dividido sobre até que ponto deve se deslocar para a esquerda enquanto tenta aproveitar os baixos índices de aprovação de Trump.

Na semana passada, Abdul El-Sayed, da ala progressista, obteve uma vitória apertada sobre Haley Stevens nas primárias democratas ao Senado pelo Michigan.

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