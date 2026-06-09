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Eleições Resultado final do 2º turno presidencial no Peru pode demorar duas semanas ou mais Com 96% das atas apuradas, Sánchez aparece com 50,05% dos votos, contra 49,94% de Fujimori, uma diferença de apenas 20 mil votos

O resultado final do segundo turno presidencial no Peru, no qual o esquerdista Roberto Sánchez lidera por margem estreita sobre a direitista Keiko Fujimori, será conhecido dentro de duas semanas ou até mais, disse nesta terça-feira (9) à AFP o chefe da autoridade eleitoral responsável pela apuração.

Com 96% das atas apuradas, Sánchez aparece com 50,05% dos votos, contra 49,94% de Fujimori, uma diferença de apenas 20 mil votos.

A apuração da eleição de domingo "poderia demorar entre duas semanas e até o fim do mês", dependendo das contestações registradas nas atas, disse o chefe do Escritório Nacional de Processos Eleitorais (ONPE), Bernardo Pachas.

Para declarar um vencedor, além disso, deverão ser revisadas atas impugnadas que contêm cerca de 450 mil votos, o que pode levar vários dias.

A autoridade não descartou que a contagem possa se estender até o início de julho, pois dependerá da rapidez com que chegarem as atas do exterior e das áreas rurais do país.

Uma amostra de atas da contagem rápida de duas empresas privadas de pesquisa, Ipsos e Datum, apontou no domingo Sánchez como vencedor por menos de um ponto percentual, dentro da margem de empate técnico. Os apoiadores do líder esquerdista celebraram o resultado como uma vitória nas ruas.

O resultado apertado da contagem rápida levou Alfredo Torres, presidente da Ipsos Peru, a esclarecer que a amostra possui uma margem de erro de 1,9%.

Por isso, e em razão dos fatores ainda pendentes de apuração, "é possível que os números se revertam ou que a diferença aumente", declarou ao jornal Perú 21.

O segundo turno colocou frente a frente a filha do falecido ex-presidente Alberto Fujimori (1990-2000), do partido Força Popular, e Sánchez, do Juntos pelo Peru e herdeiro político do ex-presidente Pedro Castillo, preso após uma tentativa fracassada de autogolpe de Estado em 2022.

É a quarta vez que Fujimori, de 51 anos, disputa a Presidência. Já para Sánchez, de 57 anos, trata-se de sua primeira candidatura.

A lembrança de 2021

O ritmo da apuração atual está dentro do padrão peruano. O resultado final do segundo turno de 2021 entre o esquerdista Pedro Castillo e Keiko Fujimori foi conhecido seis semanas após a votação. Castillo venceu com 50,12% dos votos, contra 49,87% de Fujimori.

A candidata de direita reiterou nesta terça-feira seu apelo à prudência diante dos resultados parciais.

"Eu acredito que é muito prematuro declarar um vencedor, cabe a mim esperar", disse Keiko Fujimori à imprensa, após assinalar que ainda faltam várias atas a serem contabilizadas e que elas poderiam "reduzir a diferença".

O secretário-geral do partido Juntos pelo Peru, Ernesto Zunini, declarou que seu lado "respeitará os resultados do processo eleitoral" e que aguarda "o fim da contagem".

Por sua vez, a missão de observação eleitoral da União Europeia afirmou que o segundo turno transcorreu de maneira "tranquila e ordenada", no contexto de uma campanha polarizada.

A chefe da missão, Annalisa Corrado, instou os candidatos a "esperarem com paciência a proclamação oficial dos resultados".

"O resultado da eleição presidencial de sete de junho nos levou a um empate técnico", acrescentou.

O vencedor substituirá, em 28 de julho, o presidente interino José María Balcázar para um mandato de cinco anos.

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