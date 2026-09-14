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Internacional Resultado indefinido nas eleições da Suécia; extrema direita perde terreno Mais de 90% dos votos foram apurados

As eleições gerais da Suécia continuavam sem um vencedor definido nesta segunda-feira (13), com um resultado apertado que levou tanto o primeiro-ministro conservador em fim de mandato quanto a oposição de esquerda a se declararem prontos para governar.

A extrema direita, porém, parecia perder terreno. Com mais de 90% dos votos apurados, os quatro partidos de oposição, liderados pela social-democrata Magdalena Andersson, apareciam com uma vantagem de três cadeiras sobre a aliança de direita do primeiro-ministro Ulf Kristersson, no Parlamento de 349 integrantes.

“Por enquanto, estamos na frente. E, se isso for confirmado, a Suécia terá um novo governo”, declarou Andersson, de 59 anos, a seus apoiadores.

Primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra da Suécia, entre 2021 e 2022, ela afirmou que sua coalizão está pronta para assumir o governo. Mas seu partido, que governou o país durante boa parte do século XX, obteve cerca de 28% dos votos, o pior resultado da legenda em mais de um século.

O Partido Moderado, de Kristersson, alcançava 19,9% dos votos. O premiê disse que respeitaria a intenção de Andersson de tentar formar um governo com os outros três partidos de esquerda.

Ainda assim, ressaltou que as divergências dentro do bloco oposicionista poderiam dificultar a formação de uma coalizão estável, mantendo aberta a possibilidade de a direita permanecer no poder. “A questão de quem governará a Suécia nos próximos anos continua em aberto”, afirmou Kristersson.

Extrema direita perde força

A principal surpresa da eleição foi o recuo do partido de extrema direita Democratas da Suécia (SD), que recebeu 17,6% dos votos, abaixo dos 20,5% registrados em 2022.

“Ainda não temos os resultados finais, mas é evidente que perdemos alguns pontos percentuais em comparação com quatro anos atrás”, admitiu o líder do SD, Jimmie Akesson, diante de seus apoiadores.

Mesmo assim, Akesson destacou que os simpatizantes do partido já não têm receio de manifestar apoio à legenda, antes vista como pária política.

Diante da diferença mínima entre os blocos, o resultado final poderá demorar vários dias para ser confirmado. Por meses, as pesquisas apontaram uma vantagem confortável para a esquerda. Nos dias finais da campanha, contudo, a distância diminuiu até resultar em um empate técnico.

O atual premiê de direita começou a acreditar na possibilidade de conquistar um novo mandato. O objetivo de Kristersson, de 62 anos, é obter mais quatro anos para “tornar a Suécia grande novamente”, declarou à AFP, em referência ao famoso slogan do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Os social-democratas, ainda principal força política da Suécia, prometeram fortalecer o Estado de bem-estar social e ajudar as famílias a enfrentar o aumento do custo de vida.

Em uma mensagem publicada no Instagram, a ativista climática sueca Greta Thunberg pediu aos eleitores que impedissem uma aliança de governo entre a direita e a extrema direita. “Nenhum fascista em nosso governo. Justiça climática já!”, escreveu.

Cerca de oito milhões de pessoas estão aptas a votar nesta eleição em um país de 10,6 milhões de habitantes, onde a participação eleitoral normalmente supera 80%.

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