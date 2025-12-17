A- A+

Educação Resultado PND: entenda o que significa sua nota na Prova Nacional Docente Resultados estão divididos em faixas de desempenho que indicam o grau de domínio dos conhecimentos e habilidades esperados para a formação de professores

As notas individuais da Prova Nacional Docente (PND), divulgado na última sexta-feira pelo Ministério da Educação, pode ser acessado pela pela Página do Participantes do exame, em www.pnd.inep.gov.br.

As notas vão de 0 a 100 e estão divididas em faixas de desempenho que indicam o grau de domínio dos conhecimentos e habilidades esperados para a formação de professores.

O participante que fez entre 50 e 69 pontos será alocado no padrãobásico, o que significa queo docentetem condições mínimas de planejar, conduzir e avaliar práticas educativas, necessitando ainda de orientação para que consiga realizar essas ações de forma reflexiva e contextualizada.

O participante que fez 70 pontos ou mais será alocado no padrãoadequadoe, além das competências do padrãobásico, é capaz de analisar, selecionar e aplicar metodologias e avaliações em planos de aula, fundamentando-se em princípios éticos, legais e pedagógicos, além de reconhecer desafios do contexto escolar e propor estratégias para promover a cidadania, a justiça social e a formação integral dos estudantes.

O participante tem acesso ao seu boletim de desempenho com detalhamento das pontuações obtidas na parte objetiva e na parte discursiva. A PND é realizada por professores recém-formados e por aqueles que buscam vagas em concursos públicos de estados e municípios que adotaram o exame em seus editais.

Próximas etapas

Oscandidatosque desejam utilizar a nota da PND em processos seletivosdevem acompanhar os editaispublicados por estados e municípios. Alguns entes já divulgaramas regras para aproveitamento dos resultadosem seus processos de seleção e éresponsabilidade do participante verificar os prazos e condições estabelecidos por cada rede de ensino.

Os resultados da PND serão válidos por 3 anos e cada rede definirá sua regra de utilização dos resultados.

Além do uso em processos seletivos, os resultados da PND compõem a avaliação teórica dos cursos de licenciatura no Enade. As notas obtidas pelos concluintes contribuirão para análises sobre a formação inicial de professores em todo o país, oferecendo subsídios para o aprimoramento curricular e para políticas voltadas à qualidade da educação superior.

Essa articulação reforça o compromisso do Ministério da Educação com a valorização da carreira e a melhoria da educação básica.

As próximas etapas envolvendo a PND incluem a divulgação dos resultados da reaplicação, em 15 de dezembro, e a consolidação dos estudos técnicos que orientarão as edições seguintes do exame.

O MEC monitorao uso do resultadoda PND junto às redes de ensino, de modo a apoiar gestores e instituições na adoção do resultado do exameemseus processosde seleção de professores.

