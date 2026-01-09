A- A+

EDUCAÇÃO Resultados do Enem e de vestibulares começam a ser divulgados na semana que vem; veja o calendário Notas do exame nacional, abertura do Sisu e listas de aprovados de instituições como USP, Unicamp, Unesp, Uerj, UnB e UEMG marcam período decisivo para milhões de estudantes

Janeiro e fevereiro concentram as semanas mais decisivas do ano para quem tenta uma vaga no ensino superior. É nesse período que serão divulgados os resultados do Enem 2025, as listas de aprovados dos principais vestibulares do país e as datas de matrícula nas universidades públicas. Além disso, o cronograma inclui a abertura do Sisu 2026, principal porta de entrada para instituições federais e estaduais.

As notas do Enem poderão ser consultadas a partir de 16 de janeiro, segundo o cronograma do Ministério da Educação. O exame, aplicado nos dias 9 e 16 de novembro, e excepcionalmente em 30 de novembro e 7 de dezembro em cidades do Pará por causa da COP30, trouxe questões ligadas a temas contemporâneos. A redação teve como tema “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”. Com o resultado, os candidatos poderão concorrer a vagas pelo Sisu, além de utilizar a nota para programas como ProUni e Fies.

O Sisu 2026 terá inscrições abertas de 19 a 23 de janeiro, exclusivamente pela internet, e ofertará 274,8 mil vagas em 7.388 cursos, distribuídos em 136 instituições públicas. Uma das novidades é a possibilidade de usar as notas das três últimas edições do Enem (2023, 2024 e 2025), valendo a melhor média ponderada. O resultado da chamada regular sai em 29 de janeiro, com prazo para adesão à lista de espera entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro.





Entre as universidades paulistas, o dia 23 de janeiro concentra divulgações importantes. A Fuvest, que seleciona alunos para a USP, publicará a primeira chamada nessa data. Os aprovados deverão realizar a primeira etapa da matrícula virtual entre 27 e 30 de janeiro. As provas foram aplicadas em novembro e dezembro, com questões voltadas a temas ambientais, sociais e econômicos.

Também em 23 de janeiro, até as 15h, sai a primeira chamada da Unicamp, cuja matrícula virtual ocorrerá nos dias 26 e 27 de janeiro. Já a Unesp divulgará o resultado e a primeira chamada em 30 de janeiro, a partir das 10h. A universidade oferece 5.867 vagas em 24 cidades, com matrícula virtual marcada para o início de fevereiro.

Outras instituições também já têm calendário definido. Na Uerj, a divulgação das notas da revisão e da classificação está prevista para 16 de janeiro, com o primeiro remanejamento e a primeira reclassificação em 2 de fevereiro. A Universidade de Brasília (UnB) deve publicar o resultado final do vestibular tradicional em 4 de fevereiro. A novidade deste ano é que a UnB voltou a fazer parte do Sisu.

Em Minas Gerais, a UEMG mantém dois processos seletivos. No vestibular presencial, o resultado preliminar sai em 9 de fevereiro, e o final, em 19 de fevereiro. Já no vestibular EaD, o resultado preliminar está previsto para 3 de fevereiro, e o final, para 26 de fevereiro.

