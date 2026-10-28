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emagrecedor Retatrutida mais que dobra perda de peso do Ozempic em novo estudo, diz farmacêutica Medicamento experimental da fabricante do Mounjaro ainda não foi submetido para aprovação das agências reguladoras e, portanto, não pode ser comercializado

A retatrutida, novo medicamento da classe que ficou conhecida como “canetas emagrecedoras”, mais que dobrou a perda de peso obtida com o Ozempic entre pacientes com diabetes tipo 2, anunciou a farmacêutica Eli Lilly nesta quarta-feira (28). O fármaco ainda está em fase final de testes para garantir a sua eficácia e segurança e, por isso, não foi aprovado para uso em nenhum país, inclusive no Brasil.

No novo estudo, após 80 semanas de tratamento, a retatrutida proporcionou uma perda de peso média de 20,9% na dose mais alta. Enquanto isso, o Ozempic, da farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, reduziu o número da balança em aproximadamente 9,4% na dosagem mais alta aprovada para tratar o diabetes tipo 2.

Os resultados anunciados são referentes ao estudo TRANSCEND-T2D-2, um dos muitos de fase 3, a última etapa dos ensaios clínicos antes de um pedido de aprovação, que vêm sendo conduzidos pela Eli Lilly. Segundo o laboratório, responsável também pelo Mounjaro, os novos dados serão apresentados em um futuro congresso médico e publicados em uma revista científica com revisão por pares.

No TRANSCEND-T2D-2, 1.298 adultos com diabetes tipo 2 foram divididos em três grupos. Um recebeu o Ozempic na dosagem mais alta aprovada para pacientes com diabetes, de 2 mg. Os outros dois receberam, cada um, uma das duas dosagens mais elevadas da retatrutida, de 9mg ou 12 mg. Ambos os medicamentos são aplicados por meio de uma injeção semanal.

O objetivo era avaliar se a retatrutida conseguia reduzir a hemoglobina glicada (A1c) pelo menos com a mesma eficácia que o Ozempic. O indicador é utilizado para identificar os níveis de glicose (açúcar) no sangue ao medir a proporção de hemoglobina ligada à glicose em circulação na corrente sanguínea, algo extremamente importante para pacientes com diabetes.

Depois de cerca de um ano e meio de acompanhamento, a hemoglobina glicada dos pacientes que receberam o Ozempic caiu cerca de 1,8%. Já aqueles que receberam a retatrutida, tanto no grupo de 9 mg, quanto no de 12 mg, tiveram uma redução de 2,2%.

Perda de peso mais que dobra

Os responsáveis pelo estudo decidiram avaliar também a alteração do peso no período, já que a semaglutida, princípio ativo do Ozempic, também é aprovada para tratamento da obesidade, e a retatrutida também está sendo estudada com essa finalidade. Eles constataram que a diminuição foi de 9,4% entre os que receberam Ozempic, 19,5% entre os que receberam 9 mg de retatrutida e chegou a 20,9%, mais que o dobro, entre os que receberam 12 mg do novo medicamento.

Em maio, a Eli Lilly já havia divulgado resultados positivos de um outro estudo de fase 3 da retatrutida conduzido apenas com pacientes com obesidade ou sobrepeso e uma comorbidade associada ao peso, o TRIUMPH-1, focado em avaliar o emagrecimento.

Após 80 semanas, aqueles que receberam a dose mais alta, de 12 mg, tiveram uma perda média de 28,3% do peso, quase o observado com a cirurgia bariátrica. Com o Mounjaro, por exemplo, outro estudo, o SURMOUNT-1, indicou uma perda de peso de aproximadamente 20,9% após 72 semanas.

Os novos resultados divulgados nesta quarta-feira, porém, são os primeiros de um estudo feito para comparar diretamente o desempenho da retatrutida com outra "caneta emagrecedora", nesse caso o Ozempic. A Eli Lilly também conduz um ensaio do tipo, chamado TRIUMPH-5, comparando diretamente com o Mounjaro, ainda sem dados disponíveis.

“Ensaios clínicos comparativos mostram a pacientes e médicos como um possível novo medicamento se compara aos tratamentos atualmente disponíveis”, diz Kenneth Custer, vice-presidente executivo e presidente da área de saúde cardiometabólica da Lilly, em nota.

“Com base nesses resultados e nos dados de todo o nosso programa de fase 3, acreditamos que a retatrutida, se aprovada, poderá transformar a abordagem terapêutica para pessoas com diabetes tipo 2, obesidade e condições cardiometabólicas relacionadas”, complementa.

Em relação à segurança, os efeitos adversos mais comuns foram diarreia, náusea, constipação, vômitos e indigestão, com frequência semelhante à observada com o Ozempic e com outros fármacos dessa classe de medicamentos.

Segundo a fabricante, a maioria foi de intensidade leve a moderada e, em geral, desapareceu durante o tratamento. As taxas de interrupção do tratamento devido a eventos adversos foram de 4,8% com a retatrutida de 9 mg, 7,9% com a retatrutida de 12 mg e 2,7% com o Ozempic.

O que é a retatrutida?

A retatrutida é considerada uma nova geração dos fármacos antiobesidade. A molécula faz parte dos análogos de GLP-1, classe de medicamentos que simula a ação do hormônio GLP-1 no corpo. No pâncreas, essa interação estimula a produção de insulina. Já no estômago, reduz a velocidade da digestão da comida e, no cérebro, ativa a sensação de saciedade.

Um dos remédios mais famosos desse grupo é a semaglutida, do Ozempic e do Wegovy, desenvolvido pela farmacêutica Novo Nordisk. Em seguida, veio a tirzepatida, do Mounjaro, que tinha o diferencial de ser um duplo análogo, simulando não só o GLP-1, como também um outro hormônio intestinal chamado GIP.

Agora, a retatrutida é uma geração ainda mais avançada por ser um triplo agonista: além do GLP-1 e do GIP, simula também o hormônio glucagon. Com isso, o efeito na perda de peso é maior do que o de seus antecessores. No TRIUMPH-1, quase metade dos participantes que receberam a maior dose atingiram perdas de 30% ou mais, equivalente a uma cirurgia bariátrica.

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