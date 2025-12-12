A- A+

medicamentos Retatrutida, 'nova geração' do Mounjaro, leva à perda de peso inédita de 28,7% Novo medicamento para obesidade da Eli Lilly demonstrou alta eficácia após 68 semanas de tratamento na fase final dos testes clínicos

A farmacêutica Eli Lilly, responsável pelo Mounjaro, divulgou nesta quinta-feira os primeiros resultados dos estudos de fase 3, a última etapa dos testes clínicos, com a retatrutida, uma nova molécula experimental para tratamento da obesidade.

Em média, os participantes da pesquisa TRIUMPH-4 perderam 28,7% do peso corporal ao longo de 68 semanas, cerca de um ano e meio. Para 23,7% dos pacientes na dose mais alta, a perda chegou a ser superior a 35%.

A redução é a mais elevada observada entre a nova geração de “canetas emagrecedoras” e semelhante à de uma cirurgia bariátrica, que varia de 25% a 35% nos primeiros anos. Assim como Mounjaro e Wegovy, o remédio é uma injeção semanal.

Segundo a Lilly, o estudo terá os resultados detalhados apresentados em uma conferência médica e publicados em uma revista científica. Além de medir o efeito no peso, os testes avaliaram a melhora de queixas entre pacientes com osteoartrite de joelho. Os números mostraram uma redução de 75,8% em uma escala de dor.

“Pessoas com obesidade e osteoartrite de joelho frequentemente convivem com dor e mobilidade limitada e podem eventualmente precisar de substituição total da articulação. Ficamos encorajados pelos resultados do TRIUMPH-4, que destacam o efeito poderoso da retatrutida, um agonista triplo de primeira classe, sobre o peso corporal, a dor e a função física”, celebrou Kenneth Custer, vice-presidente executivo da Lilly e presidente da Lilly Cardiometabolic Health, em comunicado.

Segundo Custer, são esperados outros resultados de outros sete estudos em andamento de fase 3 com a retatrutida em 2026, e a expectativa é que, em breve, o medicamento torne-se uma nova alternativa para pacientes com “necessidades significativas de perda de peso e certas complicações, incluindo a osteoartrite de joelho”.

A molécula faz parte dos análogos de GLP-1, classe de medicamentos que tem revolucionado o tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade. A substância mais conhecida é a semaglutida, do Ozempic e do Wegovy, remédios produzidos pelo laboratório dinamarquês Novo Nordisk e aprovados para tratar as duas doenças, respectivamente.

Os fármacos simulam a ação do hormônio GLP-1 no corpo humano. No pâncreas, essa interação estimula a produção de insulina. Já no estômago, reduz a velocidade da digestão da comida e, no cérebro, ativa a sensação de saciedade. Esses mecanismos levam a pessoa a sentir menos fome e, consequentemente, reduzir as calorias ingeridas por dia e perder peso.

A tirzepatida, ingrediente do Mounjaro, produzido pela Eli Lilly, já era uma “nova geração” por ter o diferencial de ser um duplo agonista, simulando não só o hormônio GLP-1, como também um outro intestinal chamado GIP. Essa dupla ação parece elevar a eficácia do remédio.

Enquanto a semaglutida proporciona uma perda de peso de 17,4% após 68 semanas, segundo o estudo STEP-4, publicado na JAMA, a tirzepatida leva a uma redução de 20,9% após 72 semanas, de acordo com o SURMOUNT-1, publicado no New England Journal of Medicine, que chega a 25,3% em 88 semanas, segundo o SURNMOUNT-4, divulgado na JAMA.

Já a retatrutida é uma geração ainda mais nova por ser um triplo agonista: além do GLP-1 e do GIP, simula também o glucagon. Em 2023, dados da fase 2 já haviam chamado a atenção após o medicamento levar a uma perda inédita de 24,2% em apenas 48 semanas. Agora, a fase 3 mostrou que esse percentual chega a 28,7% em somente 68 semanas.

Como desfechos secundários, o estudo mostrou que a retatrutida reduziu marcadores conhecidos de risco cardiovascular, incluindo colesterol não-HDL, triglicerídeos e proteína C reativa ultrassensível (hsCRP). Além disso, na dose mais alta, diminuiu a pressão arterial.

De forma semelhante aos outros análogos de GLP-1, o novo remédio foi considerado seguro, mas teve eventos adversos leves a moderados, sendo os mais comuns náusea, afetando 43,2% dos que usaram a maior dose, diarreia (33,1%), constipação (25%) e vômitos (20,9%). Disestesia, um conjunto de sintomas que englobam sensações incomuns baseadas no toque, afetou 20,9% dos voluntários, mas “foram geralmente leves e raramente levaram à descontinuação do tratamento”, diz a Lilly.

O estudo foi duplo-cego randomizado, ou seja, os participantes não sabiam se tomavam o medicamento ou placebo. Foram recrutados 445 voluntários adultos com obesidade ou sobrepeso e osteoartrite de joelho. Um terço recebeu a dose de 9 mg da retatrutida semanal, um terço a de 12 mg, o outro terço recebeu placebo.

Aqueles que tomaram o medicamento iniciaram o tratamento com 2 mg por semana, aumentando gradualmente mais 2 mg a cada quatro semanas, até atingir a dose-alvo.

Compare a eficácia das injeções:

Saxenda

Substância: Liraglutida

Tipo: Análogo de GLP-1



Farmacêutica: Novo Nordisk

Situação: Disponível nas farmácias, não no SUS. Aprovado a partir de 12 anos

Objetivo: Destinado para tratamento de obesidade ou sobrepeso com pelo menos uma comorbidade relacionada ao peso

Dosagem: Disponível em e 0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg ou 3 mg. Dosagens mais baixas são usadas no início para evitar efeitos colaterais. Injeção uma vez por dia

Eficácia: Segundo o estudo SCALE, a perda de peso foi de 6% na dosagem de 3 mg por dia após 56 semanas

Ozempic

Substância: Semaglutida

Tipo: Análogo de GLP-1

Farmacêutica: Novo Nordisk

Situação: Disponível nas farmácias, não no SUS. Aprovado para maiores de 18 anos

Objetivo: Destinado para diabetes tipo 2. Uso para perda de peso é considerado off-label (finalidade diferente daquela da bula)

Dosagem: Disponível em 0,25 mg, 0,5 mg e 1 mg. Dosagens mais baixas são usadas no início para evitar efeitos colaterais. Injeção uma vez por semana

Eficácia: Os estudos para perda de peso foram feitos apenas com a dosagem de 2,4 mg. Nessa dose, segundo o estudo mais recente, o STEP-4, a perda de peso é de aproximadamente 17,4% após 68 semanas

Wegovy

Substância: Semaglutida

Tipo: Análogo de GLP-1

Farmacêutica: Novo Nordisk

Situação: Disponível nas farmácias, não no SUS. Aprovado a partir de 12 anos

Objetivo: Destinado para tratamento de obesidade ou sobrepeso com pelo menos uma comorbidade relacionada ao peso

Dosagem: Disponível em 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 1,7 mg e 2,4 mg. Dosagens mais baixas são usadas no início para evitar efeitos colaterais. Injeção uma vez por semana

Eficácia: Segundo o estudo mais recente, o STEP-4, a perda de peso é de aproximadamente 17,4% após 68 semanas

Mounjaro

Substância: Tirzepatida

Tipo: Análogo de GLP-1 e GIP

Farmacêutica: Eli Lilly

Situação: Disponível nas farmácias, não no SUS. Aprovado a partir de 18 anos

Objetivo: Destinado para diabetes tipo 2 e tratamento de obesidade ou sobrepeso com pelo menos uma comorbidade relacionada ao peso

Dosagem: Disponível em 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg e 15 mg. Dosagens mais baixas são usadas no início para evitar efeitos colaterais. Injeção uma vez por semana

Eficácia: A perda de peso é de aproximadamente 20,9% após 72 semanas e, segundo estudo mais recente, o SURMOUNT-4, chega a 25,3% em 88 semanas

Retatrutida

Experimental, ainda sem nome comercial

Tipo: Análogo de GLP-1, GIP e Glucagon

Farmacêutica: Eli Lilly

Situação: Ainda em estudo, não pode ser vendida. Fase 3 dos testes clínicos começou a ser divulgada, ainda sem publicação em revista científica

Objetivo: Tratamento da obesidade

Dosagem: Disponível em 1 mg, 4 mg, 9 mg e 12 mg. Injeção uma vez por semana

Eficácia: No estudo mais recente, o TRIUMPH-4, a perda de peso foi de aproximadamente 28,7% após 68 semanas

