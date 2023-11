A- A+

DESLOCAMENTO Retirada de estrangeiros de Gaza deve durar duas semanas, diz embaixador do Brasil no Egito Diplomata acredita que cidadãos nacionais devem ser autorizados a sair de Gaza até sexta-feira

O embaixador do Brasil no Egito, Paulino de Carvalho Neto, disse que o processo de retirada de todos os estrangeiros que estão na Faixa de Gaza e tentam sair da área de conflito entre Israel e o grupo palestino Hamas deve durar duas semanas. Ele relatou ter ouvido essa estimativa de autoridades egípcias, tento em vista que a previsão é de passagem de até 500 pessoas por dia na fronteira.

— A expectativa egípcia é que o processo dure duas semanas, porque disseram que não há como tirar mais de 500 pessoas por dia da zona de guerra. Podemos receber um telefonema a qualquer momento dizendo que os nacionais do países A, B e C podem sair — afirmou o diplomata.

Desde o início da crise no Oriente Médio, milhares de estrangeiros, incluindo cerca de 30 cidadãos do Brasil, esperam a abertura da fronteira de Gaza com o Egito para serem repatriados. Nesta quarta-feira, o posto foi aberto para nacionais Austrália, Áustria, Bulgária, Finlândia, Indonésia, Jordânia, Japão, República Tcheca, além de funcionários da Cruz Vermelha e ONGs e palestinos gravemente feridos. Os brasileiros ficaram de fora.

— Existe a expectativa de uma nova lista com brasileiros sair até sexta-feira, mas não sei se ela poderá ser cumprida — afirmou o embaixador.

Segundo o diplomata, a retirada de brasileiros não depende do Brasil, e sim de autoridades israelenses e egípcias. Carvalho lembrou que também estão na mesma situação de cidadãos do mundo inteiro, como chineses, americanos e noruegueses.

Enquanto os brasileiros aguardam uma saída em Gaza, outro grupo de 32 nacionais, que estavam na Cisjordânia foram resgatados pelo governo federal, nesta quarta-feira. São 12 homens, 9 mulheres e 11 crianças que desembarcam no Brasil nesta quinta-feira.

