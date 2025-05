A- A+

VATICANO Retirada de selo do apartamento papal do Palácio Apostólico pode indicar onde Leão XIV irá morar A reabertura do imóvel ocorreu ao término da oração do Regina Caeli, realizada na manhã deste domingo

Desde o conclave que elegeu o Papa Leão XIV como sucessor do Papa Francisco, na última quinta-feira, as escolhas do novo Pontífice são acompanhadas de perto. Da escolha de seu nome, à sua primeira fala e desejos na primeira bênção, todas as ações são esperadas com expectativa. Para muitos, os atos do novo líder da Igreja Católica pode indicar o caminho que planeja seguir.

Ao final da oração do Regina Caeli, neste domingo, o Papa Leão XIV reabriu o apartamento papal do Palácio Apostólico, removendo os selos colocados na tarde de 21 de abril, após a morte do Papa Francisco, noticiou o Vatican News. O Pontífice argentino, no entanto, não residia no local, e sim na Casa Santa Marta, uma residência mais simples e acolhedora, desde sua eleição em 2013 até sua morte no mês passado.

A escolha da residência oficial oferece aos fiéis uma ideia da imagem que o novo Papa desejará transmitir ao mundo. A decisão que Prevost tomará dependerá, contudo, de várias variáveis: desde questões logísticas até aspectos de oportunidade e organização.

A reabertura do apartamento papal ocorreu na presença do Camerlengo da Santa Igreja Romana, cardeal Kevin Joseph Farrell; do secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin; do substituto para os Assuntos Gerais, dom Edgar Peña Parra; do secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais, dom Paul Richard Gallagher; e do regente da Casa Pontifícia, monsenhor Leonardo Sapienza.

A residência de Santa Marta

A Casa Santa Marta ou Residência Santa Marta – Domus Sanctae Marthae, em italiano – é o complexo hoteleiro que acolhe não apenas os cardeais em suas viagens a Roma, mas também – e principalmente – durante o conclave. A estrutura, com seu formato clássico em H, encontra-se a poucos passos da Basílica de São Pedro e tem vista para a Praça Santa Marta.

O hotel é composto por 105 suítes, 26 quartos individuais e um apartamento de representação, distribuídos em cinco andares. A contrução foi de João Paulo II entre 1992 e 1996. Cada quarto possui dormitório, escritório privado, sala de estar e banheiro. Durante o conclave, é o local de convivência e encontro dos cardeais. A escolha do local como residência por Francisco foi uma mudança inédita.

O Palácio Apostólico

No lado oposto da Praça de São Pedro está o Palácio Apostólico, edifício onde todos os domingos o papa aparece para o tradicional Angelus. É a única residência papal desde a Tomada de Roma em 1870.



O palácio, localizado à esquerda de quem olha para a Basílica de São Pedro, é bastante complexo e inclui também os Museus Vaticanos, a Biblioteca, diversas capelas e cerca de mil salas que abrigam muitos escritórios, inclusive alguns não diretamente ligados ao papa. O Papa Francisco costumava utilizar o edifício apenas para atividades formais, como cúpulas ou encontros com chefes de Estado.





Veja também