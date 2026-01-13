A- A+

SAÚDE Retirada dos EUA da OMS "põe em perigo" este país e o resto do mundo, segundo agência Apenas algumas horas após tomar posse, em 20 de janeiro de 2025, o presidente americano, Donald Trump, assinou um decreto para que os Estados Unidos abandonem a OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou, nesta terça-feira (13), que a decisão do governo dos Estados Unidos de se retirar desta agência da ONU é perigosa tanto para Washington quanto para o resto do mundo.

Apenas algumas horas após tomar posse, em 20 de janeiro de 2025, o presidente americano, Donald Trump, assinou um decreto para que os Estados Unidos abandonem a OMS.

O procedimento para deixar a agência, que dura um ano, deverá terminar na próxima semana, e o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declarou aos jornalistas que lamenta profundamente esta decisão.

"A retirada da OMS é uma perda para os Estados Unidos e também é uma perda para o resto do mundo", afirmou na sede da agência, em Genebra. Segundo ele, a medida "põe em perigo a segurança dos Estados Unidos (...) e do resto do mundo".

Tedros destacou que os "Estados Unidos se beneficiam de várias ações da OMS (...), especialmente em matéria de segurança sanitária" e que, por isso, os "Estados Unidos não podem estar seguros sem colaborar com a OMS".

O assessor jurídico principal da agência, Steve Solomon, declarou que ainda não é possível prever quando exatamente essa retirada será efetivada.

Segundo explicou à imprensa, Washington tomou providências em 1948 para reservar-se o direito de se retirar da OMS, cumprindo certas condições.

Uma delas seria avisar com um ano de antecedência e outra, de que não poderia ter pendências com as contribuições do exercício em curso.

No entanto, os Estados Unidos acumulam "atrasos de pagamentos em 2024 e 2025", indicou, e disse que os Estados-membros da OMS deveriam analisar se esta condição está sendo cumprida ou não. Não especificou quanto dinheiro Washington deve.

